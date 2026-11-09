Pau Cubarsí, da Espanha, levou a melhor contra o francês Mbappé na semifinal da Copa - Paul Ellis / AFP

Pau Cubarsí, da Espanha, levou a melhor contra o francês Mbappé na semifinal da CopaPaul Ellis / AFP

Publicado 09/11/2026 17:19

seleção espanhola e do Barcelona, Pau Cubarsí, conquistou o prêmio "Golden Boy", feito pela revista italiana "Tuttosport", para premiar a melhor revelação sub-21 da temporada. O jovem defensor superou três brasileiros que também estavam na disputa: Rayan, do Bournemouth, Estêvão, do Chelsea, e Endrick, do Real Madrid. O zagueiro de 19 anos dae do, Pau Cubarsí, conquistou o prêmio "Golden Boy", feito pela revista italiana "Tuttosport", para premiar a melhor revelação sub-21 da temporada. O jovem defensor superou três brasileiros que também estavam na disputa: Rayan, do Bournemouth, Estêvão, do Chelsea, e Endrick, do Real Madrid.

Cubarsí foi eleito com muito mérito como a grande revelação do ano de 2026. Até o momento atual, o jovem catalão conquistou pelo Barcelona o Campeonato Espanhol 2025/26 e a Supercopa da Espanha da mesma temporada. Já pela seleção espanhola, conquistou a Copa do Mundo de 2026, sendo nomeado como o melhor jogador jovem da competição.

Recentemente, Cubarsí foi superado por Lamine Yamal, companheiro de Barcelona e da seleção espanhola, na premiação do "Troféu Kopa", que é entregue para o melhor jovem da temporada durante a Bola de Ouro. Durante o discurso, o camisa 10 do Barça chegou a declarar que achou a decisão injusta e que o zagueiro merecia ter vencido o prêmio.

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Ao todo, foram 55 jogos, um gol e quatro assistências para o jovem na última temporada. Além disso, o Barcelona atualmente é o líder do Campeonato Espanhol e, nas partidas em que Cubarsí esteve em campo, a equipe sofreu apenas sete gols em nove jogos. O jovem zagueiro impressiona com a sua técnica e também pela sua capacidade física.

Carreira da revelação

Desde novo, Pau Cubarsí era apontado como uma das grandes revelações de La Masia, a base do Barcelona. Ele estreou pelo profissional de seu clube formador em 2024, na época, com apenas 16 anos de idade, tornando-se o terceiro jogador mais jovem da história a entrar em campo. Mesmo com pouca idade, não precisou de muito tempo para se consolidar como titular da equipe.

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Com a enorme evolução que Cubarsí apresentou, em apenas dois meses como profissional, ele apareceu entre os convocados da seleção espanhola para atuar contra a Colômbia, tornando-se o segundo estreante mais jovem da história, atrás apenas de seu companheiro de equipe, Lamine Yamal.

Mesmo com apenas dois anos de carreira, o defensor já soma 164 jogos, dois gols e nove assistências. Além disso, conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol (2025 e 2026), uma Copa do Rei (2025) e duas Supercopas da Espanha (2025 e 2026) com a camisa do Barcelona. Pela seleção espanhola, também conquistou a Copa do Mundo de 2026 e os Jogos Olímpicos de 2024.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza