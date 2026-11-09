Mourinho alfinetou Guardiola em novo documentário - Patrícia de Melo Moreira / AFP e Glyn Kirk / AFP

Mourinho alfinetou Guardiola em novo documentárioPatrícia de Melo Moreira / AFP e Glyn Kirk / AFP

Publicado 09/11/2026 16:24 | Atualizado 09/11/2026 16:33

José Mourinho alcançou uma marca histórica no futebol espanhol. Segundo levantamento do jornal "AS", o treinador do Real Madrid chegou a 77% de aproveitamento de vitórias no Campeonato Espanhol e assumiu a liderança do ranking entre os técnicos com pelo menos 100 jogos na competição. Com isso, o português superou Pep Guardiola, que aparece logo atrás, com 76,3%. alcançou uma marca histórica no futebol espanhol. Segundo levantamento do jornal "AS", o treinador do Real Madrid chegou a 77% de aproveitamento de vitórias no Campeonato Espanhol e assumiu a liderança do ranking entre os técnicos com pelo menos 100 jogos na competição. Com isso, o português superou Pep Guardiola, que aparece logo atrás, com 76,3%.

Mourinho soma 97 vitórias em 126 partidas no Campeonato Espanhol. Guardiola, que construiu sua trajetória na liga pelo Barcelona, venceu 116 dos 152 jogos que comandou. Atualmente, o treinador português está em sua segunda passagem pelo Real Madrid — também comandou o clube da capital espanhola entre 2010 e 2013.

'Temos que vencer a próxima'

Apesar do feito, Mourinho tratou de minimizar a estatística e garantiu que nem sabia da marca.



"Essa estatística me diz que temos que vencer a próxima partida. Porque… nesta vida, até os números bonitos, aqueles que têm algum significado… as pessoas os esquecem. E nós não nos alimentamos de números passados; nos alimentamos do presente. Eu não fazia ideia. Obviamente, é motivo de orgulho, porque o Campeonato Espanhol teve tantos treinadores de ponta ao longo de sua história. E estar aqui, com esses números, é motivo de orgulho", afirmou o treinador.



Rivalidade histórica

A marca ganha um peso especial por causa do histórico entre os dois técnicos. Na primeira passagem de Mourinho pelo Real Madrid, entre 2010 e 2013, o português protagonizou com Guardiola, então no comando do Barcelona, uma das fases mais intensas do clássico espanhol, com duelos marcantes dentro e fora de campo.

Além de Guardiola, Mourinho também aparece à frente de outros grandes nomes que passaram pelo Campeonato Espanhol. Carlo Ancelotti tem 71,1% de aproveitamento, Xavi Hernández soma 69,6%, Zinedine Zidane registra 67,8% e Luis Enrique fecha o top 6, com 66,4%.

Flick à frente, mas fora da lista

Há, porém, um nome com índice ainda melhor. Hansi Flick, técnico do Barcelona, tem 79,3% de aproveitamento, com 69 vitórias em 87 partidas pela competição. O alemão só não aparece no ranking porque ainda não atingiu o mínimo de 100 jogos exigido pelo levantamento.



Perto de marca no Real Madrid

Mourinho também se aproxima de outro feito no clube merengue. Somando as duas passagens, o português tem 194 jogos no comando do Real Madrid em todas as competições e ocupa o sexto lugar entre os técnicos que mais vezes dirigiram a equipe. Faltam quatro partidas para ele ultrapassar o holandês Leo Beenhakker, que soma 197.

O ranking é liderado por Miguel Muñoz, com 605 jogos. Na sequência aparecem Carlo Ancelotti (353), Zinedine Zidane (263) e Vicente del Bosque (246).

Ranking de aproveitamento

José Mourinho – 97 vitórias em 126 jogos (77%)

Pep Guardiola – 116 vitórias em 152 jogos (76,3%)

Carlo Ancelotti – 162 vitórias em 228 jogos (71,1%)

Xavi Hernández – 71 vitórias em 102 jogos (69,6%)

Zinedine Zidane – 124 vitórias em 183 jogos (67,8%)

Luis Enrique – 101 vitórias em 152 jogos (66,4%)

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza