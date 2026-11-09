Viveros, do Athletico-PR, dá pisão em CuiabanoReprodução / Cazé TV
Viveros, do Athletico-PR, é suspenso por pisão em Cuiabano, do Vasco
Artilheiro do Brasileirão, atacante colombiano recebeu dois jogos de punição, enquanto o clube paranaense levou multa de R$ 10 mil
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