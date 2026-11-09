Viveros, do Athletico-PR, dá pisão em Cuiabano - Reprodução / Cazé TV

Viveros, do Athletico-PR, dá pisão em CuiabanoReprodução / Cazé TV

Publicado 09/11/2026 18:05 | Atualizado 09/11/2026 18:08

Artilheiro do Brasileirão, Kevin Viveros desfalcará o Athletico-PR nos próximos dois jogos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu, nesta segunda-feira (9), o atacante colombiano com duas partidas de suspensão por causa do pisão no lateral-esquerdo Cuiabano , do Vasco , em confronto no último dia 4, pela 34ª rodada da competição.

Kevin Viveros desfalcará o Athletico-PR contra Flamengo, dia 18, no Maracanã, e diante do Remo, dia 22, na Arena da Baixada. O atacante colombiano foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254-A, que diz respeito a agressão física e prevê quatro a 12 jogos de suspensão. Porém, a comissão desclassificou o caso para o artigo 250, que configura ato desleal ou hostil, e prevê pena de uma a três partidas.

A Procuradoria não adicionou o vídeo do pisão de Viveros nos autos do processo. Com isso, a maioria votou pela desclassificação justamente por não ter prova de vídeo no processo. O presidente da comissão, no entanto, solicitou que o caso não fosse desclassificado e pedia suspensão de cinco jogos, mas foi superado pela maioria na votação.

Kevin Viveros foi expulso de forma direta após pisar em Cuiabano, quando a bola não estava em jogo, aos 30 minutos do segundo tempo. O árbitro Ramon Abatti Abel relatou a expulsão na súmula como conduta violenta e informou que o atacante colombiano "pisou com as travas da chuteira na barriga de seu adversário, utilizando-se de brutalidade com a bola fora de jogo".

Athletico-PR recebe multa por racismo

A 5ª Comissão Disciplinar do STJD também aplicou uma multa de R$ 10 mil para o Athletico-PR por causa do racismo de um torcedor com os jogadores do Vasco. O Tribunal enquadrou o clube paranaense no artigo 243-G e levou em consideração que o clube paranaense já identificou o torcedor e investiga o caso. Além disso, o Furacão também fez campanhas antirracistas recentemente.

O artigo 243-G pune quem pratica ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou com deficiência (incluindo também orientação sexual na jurisprudência e aplicação prática do tribunal). A pena é de 5 a 10 partidas (se praticado por atleta, técnico ou membro) e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.