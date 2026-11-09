Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro 2026 - Franck Fife / AFP

Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro 2026Franck Fife / AFP

Publicado 09/11/2026 20:30



Vencedor da Bola de Ouro em 2026, Harry Kane ficou fora do time ideal da temporada 2025/26 da FifPro. A premiação, que é realizada por meio de votação exclusiva dos próprios jogadores, deixou o craque inglês de lado. O ataque foi formado por Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi e Erling Haaland. A Espanha dominou a lista com quatro representantes.

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A "FifPro World 11" é uma cerimônia que premia os 11 melhores jogadores do futebol no ano, montando uma equipe considerada como a "titular". Esta premiação tem um grande diferencial em relação às outras, pois é a única do mundo inteiro em que jogadores, de forma exclusiva, elegem os representantes para a equipe ideal.

Esse prêmio surgiu em 2005, quando a FifPro (Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais) decidiu criar a premiação com o lema "Dos jogadores, para os jogadores". Desde a primeira edição, nunca havia ocorrido uma situação em que o nomeado pela Bola de Ouro não integrasse a equipe ideal, até Harry Kane quebrar esse feito neste ano.

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O número total de jogadores masculinos que votaram foi aproximadamente 20 mil. Entre eles, mais de 70 nacionalidades diferentes exerceram seu direito. Cada um tinha a possibilidade de escolher até três nomes que foram nomeados para cada uma das posições, com exceção do goleiro. No fim, Kane recebeu 27,6% dos votos para atacantes e terminou na quinta posição, ficando atrás de Mbappé, Yamal, Messi e Haaland.

A seleção escolhida como a ideal pelo ano todo de 2026, na visão dos atletas, foi a seguinte: David Raya; Nuno Mendes, Pau Cubarsí e Hakimi; Bellingham, Rodri e Vitinha; Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi e Lamine Yamal.

Melhor do mundo aos 33 anos

O atacante do Bayern de Munique, Harry Kane, foi eleito pela primeira vez na carreira como vencedor da Bola de Ouro por conta de seu desempenho no ano de 2026. Ele foi artilheiro do futebol mundial com 73 gols em 65 partidas, somando Bayern de Munique e a seleção inglesa. Ele superou os quatro atacantes titulares que ficaram à frente dele no prêmio da FifPro.

Além disso, de forma coletiva, ele conseguiu conquistar o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Com a seleção inglesa, obteve o terceiro lugar na Copa do Mundo, a melhor campanha da equipe na competição desde 1966, e Harry Kane contribuiu com seis gols.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza