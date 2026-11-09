Rafael Lacerda em treino pela Chapecoense - Rafael Bressan

Rafael Lacerda em treino pela ChapecoenseRafael Bressan

Publicado 09/11/2026 18:42 | Atualizado 09/11/2026 18:43





Lacerda se despediu do elenco da Chapecoense no CT Água Amarela, em Chapecó. Depois do rebaixamento do time catarinense, confirmado na semana passada, o técnico e a diretoria não chegaram a um acordo para a renovação, e ele aceitou a proposta do Vitória para assumir a missão de evitar a queda de outra equipe. Rafael Lacerda é o novo técnico do Vitória . Segundo o jornalista Venê Casagrande, do SBT, o treinador deixou a Chapecoense nesta segunda-feira (9) e acertou com o clube baiano para substituir Jair Ventura, demitido na semana passada . O contrato com o Leão vai até dezembro de 2027.Lacerda se despediu do elenco da Chapecoense no CT Água Amarela, em Chapecó. Depois do rebaixamento do time catarinense, confirmado na semana passada, o técnico e a diretoria não chegaram a um acordo para a renovação, e ele aceitou a proposta do Vitória para assumir a missão de evitar a queda de outra equipe.

Busca por um técnico

O Vitória estava sem treinador desde o dia 2 de novembro, quando demitiu Jair Ventura após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba. Antes de chegar a Lacerda, a diretoria rubro-negra tentou outros nomes, como Juan Pablo Vojvoda, Léo Condé e Daniel Paulista.



Curiosamente, o novo técnico já sofreu nas mãos do Vitória nesta temporada. No segundo turno do Brasileirão, o Leão goleou a Chapecoense de Lacerda por 4 a 0, no Barradão.

Passagem pela Chapecoense

Lacerda foi anunciado pela Chapecoense em 30 de maio, para a primeira experiência da carreira na Série A. Pelo clube catarinense, comandou o time em 20 partidas, com quatro vitórias, cinco empates e 11 derrotas, e chegou à final da Copa Sul-Sudeste, mas perdeu o título para o Avaí.



Mesmo com a campanha que terminou em rebaixamento, o treinador conseguiu resultados de destaque no Brasileirão. A Chapecoense venceu São Paulo e Fluminense em casa e derrotou o Corinthians na Neo Química Arena.

Quem é Rafael Lacerda

Natural de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Lacerda tem 42 anos. Como zagueiro, teve quase 15 anos de carreira profissional, com passagens por clubes como Caxias, Goiás, Portuguesa e Paysandu. Depois de pendurar as chuteiras, iniciou a trajetória como treinador em 2019, no próprio Caxias. Desde então, também comandou Aimoré, Amazonas, ABC, Barra-SC, Vila Nova e Atlético-GO, onde trabalhou entre julho de 2025 e março de 2026.

Missão no Barradão

No Vitória, o técnico terá apenas quatro jogos para tentar livrar o clube do rebaixamento. A estreia deve acontecer no dia 19 de novembro, contra o Red Bull Bragantino, no Barradão, pela 35ª rodada. Depois, o Leão enfrenta Internacional e Vasco fora de casa e encerra a campanha diante do Santos, em Salvador.



Enquanto isso, a Chapecoense terá de buscar um novo comandante às pressas. A equipe catarinense enfrenta o Vasco no próximo sábado (14), em jogo atrasado do Brasileirão.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza