Treinador Juan Pablo Vojvoda nunca venceu o Botafogo - Mateus Lotif/Fortaleza

Treinador Juan Pablo Vojvoda nunca venceu o BotafogoMateus Lotif/Fortaleza

Publicado 09/11/2026 19:27

Fortaleza, pelo menos por enquanto. O técnico argentino recusou, nesta segunda-feira (9), a proposta para reassumir o Tricolor do Pici na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele era a prioridade da diretoria após a demissão de Paulo Autuori, anunciada na noite de domingo (8). Juan Pablo Vojvoda não vai voltar ao, pelo menos por enquanto. O técnico argentino recusou, nesta segunda-feira (9), a proposta para reassumir o Tricolor do Pici na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele era a prioridade da diretoria após a demissão de Paulo Autuori, anunciada na noite de domingo (8).

O Fortaleza ofereceu a Vojvoda um contrato válido apenas para os três compromissos finais da temporada: a última rodada da Série B, contra o Vila Nova, e os dois jogos dos playoffs de acesso, diante do Criciúma. O argentino, porém, não se interessou por um trabalho tão curto e manteve o planejamento de não assumir novos clubes em 2026. Para voltar, ele deseja um projeto mais longo, já estruturado para 2027.

Recusa a outros clubes



O "não" ao Fortaleza não foi o primeiro de Vojvoda nas últimas semanas. Livre no mercado, o treinador também foi procurado por Corinthians e Vitória, que lutam contra o rebaixamento na Série A, e recusou as duas propostas. O clube baiano acabou acertando com Rafael Lacerda, ex-Chapecoense, nesta segunda.



Mesmo com a negativa, a relação entre Vojvoda e o Fortaleza segue próxima. O argentino mantém vínculos com a capital cearense, esteve recentemente na cidade e acompanha o elenco de perto.



Reinan Santos assume

Com a recusa, o auxiliar técnico fixo Reinan Santos assume a equipe de forma interina. Ele comandará os treinamentos para a última rodada da Série B, enquanto a diretoria segue no mercado em busca de um técnico definitivo.

Demissão de Autuori

Paulo Autuori foi demitido um dia depois da derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, pela 37ª rodada da Série B. A decisão foi tomada pela diretoria executiva da associação e pelo Conselho de Administração da SAF, e pegou parte da torcida de surpresa, já que o Fortaleza está garantido no G6 e vinha de uma sequência invicta antes do tropeço. As atuações abaixo do esperado, no entanto, pesaram para a saída do treinador, que ficou 104 dias no cargo. O auxiliar Bernardo Franco e o preparador físico Fábio Eiras também deixaram o clube.



Ídolo no Pici

Vojvoda construiu uma trajetória marcante no Fortaleza entre 2021 e 2025. Sob o comando do argentino, o Tricolor conquistou cinco títulos, viveu a melhor fase da sua história recente e se firmou como um dos destaques do futebol brasileiro, com campanhas de destaque no Brasileirão e em competições continentais.



Agora, o Fortaleza tenta o acesso à Série A sem o técnico mais vitorioso da sua história recente e com um interino à beira do campo nos jogos decisivos.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza