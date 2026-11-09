Romarinho e Romário - Wandré Silva / AFC

Romarinho e RomárioWandré Silva / AFC

Publicado 09/11/2026 21:00

Filho de peixe, peixinho é. Romarinho, de 33 anos, foi eleito presidente do America, nesta segunda-feira (9), em eleição realizada na sede do Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio de Janeiro. O ex-jogador, que anunciou a aposentadoria do futebol na última sexta-feira (6) , vai substituir o pai, que estava no comando do clube desde 2024. A posse será em 4 de janeiro de 2027.

Ao todo, 77 eleitores participaram. Destes, 75 votaram em Romarinho e outros dois votaram nulo. O filho de Romário foi candidato único, já que nenhum outro sócio se candidatou. Sócios, conselheiros e apoiadores do ex-jogador encheram o auditório do Tijuca Tênis Clube para celebrar a vitória. Com isso, ele dará sequência ao trabalho do pai, como o projeto de transformar o clube em SAF.

Em 2026, Romarinho fez sua segunda passagem pelo America como jogador. Ao todo, foram 21 jogos, quatro gols e três assistências. Antes de encerrar a carreira aos 33 anos, ele já participava da vida política do clube, integrando reuniões dos conselhos e os debates para a possível criação de uma SAF. Durante a campanha, prometeu atacar preocupações dos sócios e torcedores.

Entre os principais objetivos como presidente, Romarinho tentará colocar o America de volta na elite do futebol carioca. A última vez que o time disputou a primeira divisão do Carioca foi em 2019. Desde então, tem figurado nas divisões inferiores. Em 2024, Romário assumiu a presidência com a mesma promessa, mas não chegou nem perto do acesso na Série A2.

Trajetória de Romarinho no futebol

Batizado com o mesmo nome do pai, Romário de Souza Faria Filho, conhecido como Romarinho, foi revelado nas categorias de base do Vasco, em São Januário, e estreou como profissional em 2013. Depois de deixar o Cruz-Maltino, o atacante rodou por clubes de diferentes estados do Brasil e chegou a ter uma passagem pelo futebol japonês.

O primeiro título como profissional veio com a camisa do Brasiliense, com o estadual de 2013. Ele também foi campeão catarinense pelo Figueirense em 2018. Anos depois, o atacante se transferiu para o America para realizar o sonho de jogar uma partida oficial ao lado do pai. Em 2026, seguiu os passos da sua maior referência e também encerrou a carreira no clube.

A família Faria mantém uma relação histórica com o clube rubro. Romário, que se tornou ídolo de Vasco, Flamengo, Fluminense e da seleção brasileira ao longo da carreira, cresceu como torcedor do America por influência de Seu Edevair, e chegou a vestir a camisa do clube no fim da carreira. Anos depois de aposentado, decidiu retornar ao futebol para jogar uma partida oficial ao lado do filho.