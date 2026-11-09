Yago Dora - Divulgação/WSL

Yago DoraDivulgação/WSL

Publicado 09/11/2026 22:30 | Atualizado 09/11/2026 23:23

ISA World Surfing Games começou na última sexta-feira (6) e segue até o dia 15 de novembro, em Punta Rocas, no Peru. O Brasil disputa a competição com seis surfistas em busca de uma vaga extra para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. No feminino, a equipe é formada por Tainá Hinckel, Luana Silva e Laura Raupp. Pelo masculino, Miguel Pupo, Ítalo Ferreira e Yago Dora defendem o País.

A classificação para o surfe em 2028 passa por diferentes critérios. Um deles é o ranking do Circuito Mundial da WSL, que distribuirá oito vagas no masculino e oito no feminino, considerando os resultados entre 15 de agosto de 2027 e 15 de junho de 2028. Por essa via, cada país poderá classificar apenas um surfista por gênero. Outro caminho são os ISA Games.

Nas edições de 2026 e 2027, a equipe masculina e a feminina mais bem colocadas no ranking por equipes de cada competição poderão garantir uma vaga adicional para seus respectivos países. A classificação será definida pelo desempenho coletivo, considerando a soma dos pontos conquistados pelos surfistas de cada nação nas disputas individuais.

A vaga conquistada por equipes, porém, pertence ao país, e não necessariamente ao surfista que alcançar o melhor resultado individual. No caso brasileiro, caberá ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), em conjunto com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), definir qual atleta ocupará essa posição nos Jogos. No último ciclo, a escolha foi por Gabriel Medina.

O limite regular é de dois atletas por gênero em cada país, somando os diferentes critérios de classificação. Com a conquista da vaga por equipes no ISA Games de 2026 ou 2027, esse número poderá chegar a três. A edição de 2028 do Mundial da ISA também distribuirá sete vagas individuais no masculino e outras sete no feminino, destinadas aos surfistas mais bem colocados que ainda não tenham conseguido a classificação, com limite de um por país.

O Brasil já conseguiu esse feito no ciclo olímpico anterior. No ISA World Surfing Games de 2024, disputado em Porto Rico, a equipe brasileira terminou na primeira colocação tanto no masculino quanto no feminino e garantiu uma vaga extra em cada categoria para os Jogos de Paris. Com isso, o País levou três homens e três mulheres para a competição.

Desde a entrada do surfe no programa olímpico, em Tóquio 2020, o Brasil conquistou três medalhas na modalidade. Na primeira edição, Ítalo Ferreira ficou com o ouro na disputa masculina. Já em Paris 2024, Gabriel Medina conquistou o bronze após bater na trave em 2020, enquanto Tatiana Weston-Webb garantiu a prata no feminino.

Brasileiras avançam em estreia

As duas primeiras brasileiras a entrar na água já garantiram vaga na segunda rodada do ISA Games. Tainá Hinckel terminou sua bateria na segunda colocação, com 7 pontos, enquanto Laura Raupp venceu o confronto, somando 10,67 pontos. As disputas aconteceram neste domingo (8), em Punta Rocas, no Peru.

Luana Silva e os três atletas do masculino, por outro lado, começam diretamente na terceira rodada. A entrada em uma fase posterior ocorre pelo novo formato da competição, que prevê a classificação direta dos surfistas integrantes do Circuito Mundial da WSL.

A convocação da equipe masculina levou em consideração os três brasileiros mais bem colocados no ranking do Circuito Mundial até 6 de outubro, data de corte estabelecida pela Confederação Brasileira de Surf. Naquele momento, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo ocupavam as primeiras posições entre os surfistas do país.

Gabriel Medina ficou fora da lista, mas posteriormente ultrapassou Italo Ferreira e Miguel Pupo na classificação após vencer a etapa de Cloud 9, nas Filipinas. Tricampeão mundial, Medina chegará na última etapa da temporada na liderança do ranking por causa do descarte de notas e disputará o título contra Yago Dora, que é o atual campeão mundial.

No feminino, Luana Silva foi convocada por ser a única brasileira em atividade na elite do Circuito Mundial. Laura Raupp entrou pela conquista do título brasileiro de 2025, enquanto Tainá Hinckel ficou com a terceira vaga após Sophia Medina, inicialmente elegível pelo Challenger Series, recusar o convite.