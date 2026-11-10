Carlo Ancelotti (ao centro) em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Técnico da Seleção, Carlo Ancelotti já tem o grupo quase completo em Singapura. Andrey Santos, Carlos Augusto, Estêvão, João Gomes, Raphinha, Rayan e Vanderson se apresentaram nesta terça-feira (10) para iniciar os trabalhos de olho nos amistosos de novembro.
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Douglas Santos também era esperado, mas teve um problema no voo ao sair da Rússia e só chegará nesta quarta (11). Alisson Santana e Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, são os outros que ainda não estão com a Amarelinha, mas vão aparecer antes do lateral-esquerdo.

Ao todo, o treinador italiano conta com 22 jogadores à disposição. Sendo assim, a tendência é que já comande um treino um pouco mais intenso no Jalan Besar Stadium.
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Foco nos amistosos com Japão e Singapura

O primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.
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Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa da Seleção depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.
Na ocasião, a Amarelinha empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.
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A lista de convocados de Carlo Ancelotti

. Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)

. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
. Meio-campistas
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

. Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)