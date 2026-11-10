Carlo Ancelotti (ao centro) em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF
Douglas Santos também era esperado, mas teve um problema no voo ao sair da Rússia e só chegará nesta quarta (11). Alisson Santana e Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, são os outros que ainda não estão com a Amarelinha, mas vão aparecer antes do lateral-esquerdo.
Ao todo, o treinador italiano conta com 22 jogadores à disposição. Sendo assim, a tendência é que já comande um treino um pouco mais intenso no Jalan Besar Stadium.
Foco nos amistosos com Japão e Singapura
Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo
A lista de convocados de Carlo Ancelotti
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)
. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
. Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
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