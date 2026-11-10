Sem espaço, Endrick vive uma incerteza sobre seu futuro no Real - Rafael Ribeiro / CBF

Sem espaço, Endrick vive uma incerteza sobre seu futuro no RealRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/11/2026 08:23

Convocado mais uma vez , Endrick fez questão de enaltecer a relação com Carlo Ancelotti na Seleção. O atacante estará à disposição do Brasil para os amistosos com Japão e Singapura, que acontecerão nos próximos dias. Ele mostrou estar satisfeito com a postura do técnico italiano.

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“Eu quero ser feliz aqui dentro, ajudar os companheiros. Ser abraçado pelo nosso mister acho que foi muito bom. Como sempre falo em todas as entrevistas em que sou questionado sobre ele (Ancelotti), é um paizão. A gente fica muito feliz por isso e acho que é fazer dentro de campo que, se Deus quiser, a gente vai continuar voltando para a Seleção”, disse o jogador, em entrevista coletiva.



Mesmo com pouco espaço no Real Madrid, Endrick elogiou José Mourinho, comandante do elenco merengue. Nesta temporada, o atacante fez um gol em sete jogos, apenas um entre os titulares. “Tive oportunidades agora, depois da última Data Fifa. Fui muito bem quando entrei nos jogos, seja por cinco minutos, dez minutos... O Mourinho é um cara em que acredito bastante”, afirmou. “Eu quero ser feliz aqui dentro, ajudar os companheiros. Ser abraçado pelo nosso mister acho que foi muito bom. Como sempre falo em todas as entrevistas em que sou questionado sobre ele (Ancelotti), é um paizão. A gente fica muito feliz por isso e acho que é fazer dentro de campo que, se Deus quiser, a gente vai continuar voltando para a Seleção”, disse o jogador, em entrevista coletiva.Mesmo com pouco espaço no Real Madrid, Endrick elogiou José Mourinho, comandante do elenco merengue. Nesta temporada, o atacante fez um gol em sete jogos, apenas um entre os titulares. “Tive oportunidades agora, depois da última Data Fifa. Fui muito bem quando entrei nos jogos, seja por cinco minutos, dez minutos... O Mourinho é um cara em que acredito bastante”, afirmou.

“Todos os dias ele fala comigo, pergunta como estou, mas nada sobre futebol. Sobre minha vida, como está minha vida pessoal. Isso eu valorizo muito, porque foi um dos primeiros treinadores que chegou, conversou comigo, me acolheu. Agradeço a ele”, complementou.

O primeiro compromisso da Seleção será contra o Japão, no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, o Brasil terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

Outras respostas de Endrick

. O que acontecerá em janeiro?: “Não sei o que vai acontecer em janeiro, isso está nas mãos de Deus e peço a Deus para poder fazer o melhor para minha carreira. Independentemente do que vai passar, vou seguir com os pés no chão para poder fazer o melhor. Madrid é uma cidade maravilhosa. É onde está a minha família e vou fazer de tudo para poder alavancar minha carreira cada vez mais, pois sou muito jovem. Então não é que preciso me tacar de um penhasco porque tenho 20 anos ainda. Quero jogar, quero ser feliz, ajudar meus companheiros, fazer gol, dar assistência. Como foi no Lyon, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida”.



. Briga por espaço no Real Madrid: “Eu jogo no Real Madrid, o maior clube do mundo. Eu sei que é difícil, mas tenho que trabalhar. Tenho muitos anos no futebol. Eu tenho que trabalhar dia a dia. Meu caminho é trabalhar e eu faço isso todo dia”.



. Qualidade de Allan: “É um grande jogador. Agora ele joga pelo Manchester City, mas era do Palmeiras também. Quando eu fui para o Real Madrid, começou a jogar nos profissionais, foi muito bem. Ele chegou numa final de Libertadores, uma competição muito importante no Brasil. É um grande jogador e com uma grande trajetória pela frente. Espero jogar com ele”.



. Copa do Mundo de 2030: “Todos que estão aqui querem estar na próxima Copa do Mundo, mas para chegar lá, a gente tem que fazer bem nos nossos clubes. Vou estar um pouco mais velho, com um pouco mais de experiência. Espero que em 2030 eu possa estar bem, no meu melhor nível para poder ajudar a Seleção”.

