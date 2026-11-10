Allan, em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Allan, em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/11/2026 09:02

Allan não escondeu a emoção por ter sido convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil com Japão e Singapura, que acontecerão nos próximos dias. Agora no Manchester City, o antigo atacante do Palmeiras mostrou estar ansioso para estrear pela Seleção.

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“Estou muito emocionado. Abro o telefone e, a cada mensagem do meu pai, fico mais ansioso. Converso no grupo da família e com a minha esposa sobre como nem acredito no que estou vivendo. Até pouco tempo atrás, isso parecia muito distante”, declarou o jogador, em entrevista coletiva.



“É muito difícil chegar aqui e ver atletas como Raphinha, Vini Jr e até o Endrick. Estar aqui pela primeira vez... Meu pai fala que sou capaz, que, se estou aqui, também tenho meu talento. Dentro de campo, esqueço tudo e foco ao máximo no meu desempenho”, complementou.



Um dos motivos do nervosismo de Allan é o trote, tradicional entre os novatos. “Converso com os que também vieram pela primeira vez. Falamos sobre essa apresentação, o que vamos cantar, a piada que vamos contar. Desde que soube da convocação, o que mais passou pela minha cabeça foi isso”. “Estou muito emocionado. Abro o telefone e, a cada mensagem do meu pai, fico mais ansioso. Converso no grupo da família e com a minha esposa sobre como nem acredito no que estou vivendo. Até pouco tempo atrás, isso parecia muito distante”, declarou o jogador, em entrevista coletiva.“É muito difícil chegar aqui e ver atletas como Raphinha, Vini Jr e até o Endrick. Estar aqui pela primeira vez... Meu pai fala que sou capaz, que, se estou aqui, também tenho meu talento. Dentro de campo, esqueço tudo e foco ao máximo no meu desempenho”, complementou.Um dos motivos do nervosismo de Allan é o trote, tradicional entre os novatos. “Converso com os que também vieram pela primeira vez. Falamos sobre essa apresentação, o que vamos cantar, a piada que vamos contar. Desde que soube da convocação, o que mais passou pela minha cabeça foi isso”.

O primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

Outras respostas de Allan

. Conversa com Haaland: “Haaland às vezes vem falar comigo, mas diz que não entende muito e que eu tenho que fazer as aulas de inglês”.



. Adaptação ao futebol inglês: “Eu sabia que seria bastante difícil. Desde quando cheguei, o Enzo (Maresca) conversa muito comigo sobre a adaptação. Desde que soube do interesse do City, busquei intensificar os treinamentos, pois sabia do nível físico que a Premier League exigia. Fico feliz porque minha adaptação está melhorando a cada dia”.



. Paciência por maior espaço: “Eu sempre acredito muito no processo. No Palmeiras, desde a base até meu último mês lá, tive o meu processo e soube esperar. Acredito muito no trabalho. Mesmo jogando poucos minutos, preciso continuar trabalhando para estar preparado quando aparecer a oportunidade”.



. Ajuda de Endrick: “Eu ainda não tive uma conversa particular com o Ancelotti, mas nos cumprimentamos e tivemos uma troca. Busquei me aproximar mais do Endrick, que me ajudou a me comunicar. No vestiário, eu estava tímido, e ele veio me ajudar. É muito importante, para quem chega, ter alguém que a gente conhece e com quem pode conversar”.



. Estreia em Singapura: “Singapura vai ficar sempre marcada na minha cabeça e no meu coração. Espero fazer uma boa passagem aqui, nos treinos e no jogo”.



. Importância da fé: “A fé é algo particular de cada um. Aprendi a me aproximar mais de Deus com meus pais. A partir do momento em que saímos de Florianópolis, nossa vida tomou outro rumo e nos aproximamos bastante de Deus. Minha fé aumentou muito depois das coisas que aconteceram na minha vida”.



. Torcida pelo Palmeiras: “Com certeza, está um pouco difícil. Tem a diferença de horário e não consigo assistir aos jogos. Quando acordo no outro dia, fico de olho nos resultados e torço muito pelos companheiros. Tomara que dê certo e, ao fim da temporada, tenhamos conquistado os três títulos”.