Jogadores em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Raphinha e Vanderson não participaram do segundo treino da Seleção em Singapura, nesta terça-feira (10). Os quatro só fizeram atividades na academia, por controle de carga. Todos estão desgastados da rodada do último fim de semana das ligas europeias.
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Sendo assim, 18 jogadores foram a campo sob chuva. Para o grupo ficar completo, faltam chegar Alisson Santana, Douglas Santos e Marlon Gomes. Eles são aguardados até esta quarta (11).

Carlo Ancelotti optou por trabalhar jogadas de saída de bola, construção ofensiva e finalização, mas nem sequer esboçou uma escalação – o que só deve acontecer a partir de quinta (12).
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Foco nos amistosos com Japão e Singapura

O primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Amarelinha terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.
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Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa da Seleção depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.
Na ocasião, o Brasil empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.
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A lista de convocados de Carlo Ancelotti

. Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)

. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
. Meio-campistas
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

. Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)