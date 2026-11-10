Jogadores em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF
Sendo assim, 18 jogadores foram a campo sob chuva. Para o grupo ficar completo, faltam chegar Alisson Santana, Douglas Santos e Marlon Gomes. Eles são aguardados até esta quarta (11).
Carlo Ancelotti optou por trabalhar jogadas de saída de bola, construção ofensiva e finalização, mas nem sequer esboçou uma escalação – o que só deve acontecer a partir de quinta (12).
Foco nos amistosos com Japão e Singapura
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A lista de convocados de Carlo Ancelotti
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)
. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
. Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
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