André Luiz em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Convocado pela primeira vez, André Luiz ressaltou a felicidade pela chance de representar o Brasil nos amistosos com Japão e Singapura, que acontecerão nos próximos dias. Aos 20 anos, o meio-campista do Corinthians revelou ter ficado surpreso ao ser chamado por Carlo Ancelotti.
Leia mais: Mais jogadores se apresentam, e Ancelotti tem Seleção quase completa

“Estou me sentindo feliz demais por estar aqui, por este momento da minha carreira. Fiquei surpreso quando vi o meu nome na convocação. Também fiquei feliz, claro. É um ciclo novo, uma renovação. Poder fazer parte deste começo é muito importante”, disse o jogador, à ‘CBF TV’.

O volante contou que tem Bruno Guimarães como inspiração. Ele espera se aproximar do companheiro de posição na Seleção: “Vai me ajudar bastante. Tem muita experiência, tanto de seleção brasileira quanto de futebol europeu. Estar ao lado dele vai ser bom demais”.
Leia mais: Endrick exalta relação com Ancelotti na Seleção: ‘É um paizão’

A agenda do Brasil

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

“Quero aproveitar os jogos da melhor maneira. Espero ter a minha oportunidade e, assim que entrar, vou dar o meu melhor. É o que sei fazer desde criança”, afirmou André Luiz.
Leia mais: Allan comemora primeira convocação para a Seleção: ‘Muito emocionado’

Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.
Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.
Leia mais: Seleção faz controle de carga, e quatro jogadores ficam fora de treino

Outras respostas de André Luiz

. Contato com Bidon, Hugo e Matheuzinho: “Eu conversei com eles. De primeira mão, me tranquilizaram. Falaram que era tranquilo, que todos me acolheriam da melhor maneira possível”.

. Gratidão ao Corinthians: “O Corinthians é o time do meu coração, o time que torço desde pequeno. Estar lá até hoje me deixa muito feliz. Agradeço a todos os treinadores que passaram pelo clube, que me ajudaram a evoluir para chegar onde estou”.

. Renovação na Seleção: “O novo ciclo, principalmente agora no começo, com os amistosos, é bom para testar peças, ver as caras novas. A intenção é mostrar que temos talento, que podem contar conosco, tanto para o pessoal aqui de dentro quanto para os torcedores”.