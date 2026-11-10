André Luiz em ação durante treino do Brasil, em Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

André Luiz em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/11/2026 13:49

Convocado pela primeira vez , André Luiz ressaltou a felicidade pela chance de representar o Brasil nos amistosos com Japão e Singapura, que acontecerão nos próximos dias. Aos 20 anos, o meio-campista do Corinthians revelou ter ficado surpreso ao ser chamado por Carlo Ancelotti.

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“Estou me sentindo feliz demais por estar aqui, por este momento da minha carreira. Fiquei surpreso quando vi o meu nome na convocação. Também fiquei feliz, claro. É um ciclo novo, uma renovação. Poder fazer parte deste começo é muito importante”, disse o jogador, à ‘CBF TV’.



O volante contou que tem Bruno Guimarães como inspiração. Ele espera se aproximar do companheiro de posição na Seleção: “Vai me ajudar bastante. Tem muita experiência, tanto de seleção brasileira quanto de futebol europeu. Estar ao lado dele vai ser bom demais”. “Estou me sentindo feliz demais por estar aqui, por este momento da minha carreira. Fiquei surpreso quando vi o meu nome na convocação. Também fiquei feliz, claro. É um ciclo novo, uma renovação. Poder fazer parte deste começo é muito importante”, disse o jogador, à ‘CBF TV’.O volante contou que tem Bruno Guimarães como inspiração. Ele espera se aproximar do companheiro de posição na Seleção: “Vai me ajudar bastante. Tem muita experiência, tanto de seleção brasileira quanto de futebol europeu. Estar ao lado dele vai ser bom demais”.

A agenda do Brasil

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.



“Quero aproveitar os jogos da melhor maneira. Espero ter a minha oportunidade e, assim que entrar, vou dar o meu melhor. É o que sei fazer desde criança”, afirmou André Luiz.

Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.



Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.

Outras respostas de André Luiz

. Contato com Bidon, Hugo e Matheuzinho: “Eu conversei com eles. De primeira mão, me tranquilizaram. Falaram que era tranquilo, que todos me acolheriam da melhor maneira possível”.



. Gratidão ao Corinthians: “O Corinthians é o time do meu coração, o time que torço desde pequeno. Estar lá até hoje me deixa muito feliz. Agradeço a todos os treinadores que passaram pelo clube, que me ajudaram a evoluir para chegar onde estou”.



. Renovação na Seleção: “O novo ciclo, principalmente agora no começo, com os amistosos, é bom para testar peças, ver as caras novas. A intenção é mostrar que temos talento, que podem contar conosco, tanto para o pessoal aqui de dentro quanto para os torcedores”.