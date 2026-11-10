André Luiz em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF
“Estou me sentindo feliz demais por estar aqui, por este momento da minha carreira. Fiquei surpreso quando vi o meu nome na convocação. Também fiquei feliz, claro. É um ciclo novo, uma renovação. Poder fazer parte deste começo é muito importante”, disse o jogador, à ‘CBF TV’.
O volante contou que tem Bruno Guimarães como inspiração. Ele espera se aproximar do companheiro de posição na Seleção: “Vai me ajudar bastante. Tem muita experiência, tanto de seleção brasileira quanto de futebol europeu. Estar ao lado dele vai ser bom demais”.
A agenda do Brasil
“Quero aproveitar os jogos da melhor maneira. Espero ter a minha oportunidade e, assim que entrar, vou dar o meu melhor. É o que sei fazer desde criança”, afirmou André Luiz.
Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo
Outras respostas de André Luiz
. Gratidão ao Corinthians: “O Corinthians é o time do meu coração, o time que torço desde pequeno. Estar lá até hoje me deixa muito feliz. Agradeço a todos os treinadores que passaram pelo clube, que me ajudaram a evoluir para chegar onde estou”.
. Renovação na Seleção: “O novo ciclo, principalmente agora no começo, com os amistosos, é bom para testar peças, ver as caras novas. A intenção é mostrar que temos talento, que podem contar conosco, tanto para o pessoal aqui de dentro quanto para os torcedores”.
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