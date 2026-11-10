Vincent Kompany precisou mudar a rotina e se afastou do futebol por semanas - Alexandra Beier / AFP

Vincent Kompany precisou mudar a rotina e se afastou do futebol por semanasAlexandra Beier / AFP

Publicado 10/11/2026 11:00

passar por um período de repouso absoluto.

O Bayern de Munique começou a preparar o retorno de Vincent Kompany aos treinos. O treinador esteve novamente no centro de treinamento do clube alemão nesta terça-feira (10), três semanas depois de desmaiar, ser internado no hospital

A expectativa é que ele volte a dirigir a equipe à beira do campo em 20 de novembro, contra o Colônia, pela Bundesliga. Mas essa previsão ainda dependerá dos próximos dias.



Retorno gradual de Kompany



A manhã do treinador belga no CT foi dedicada a recuperar o contato com a rotina do clube, mas sem comandar os treinos no campo. De acordo com o jornal alemão 'TZ', ele chegou pouco depois das 10h (horário local), foi ao escritório e analisou as informações sobre a equipe durante seu afastamento.



Kompany também conversou com dirigentes e auxiliares e acompanhou de seu escritório parte da atividade dos jogadores que não estão com suas seleções. A readaptação será feita aos poucos.



O susto no Bayern de Munique



Afinal, o problema de saúde que o fez desmaiar enquanto acompanhava uma atividade da equipe sub-23, no dia 23, também foi causado pela rotina intensa de trabalho. Mesmo com o problema de saúde que o impediu de comandar alguns treinos, Kompany seguiu trabalhando, até precisar ser hospitalizado.



Os exames apontaram que ele tinha meningite, doença causada pela irritação nas meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A orientação médica foi de repouso absoluto e, por isso, a diretoria do Bayern de Munique determinou que o treinador não participasse das decisões nem mantivesse conversas com sua comissão técnica sobre futebol durante o período de descanso.



"Eu tenho instruções claras para não conversar com ele (sobre a equipe) e para manter o Vince ocupado com nada mais do que a sua saúde e passar tempo com a sua família. Levamos isso muito a sério. Queremos que ele repouse e se recupere devidamente, para que, quando voltar, esteja completamente apto e possa nos ajudar da melhor maneira possível. Estamos muito rigorosos", garantiu o auxiliar Aaron Danks, que vem comandando a equipe.



A ausência de Kompany, entretanto, não impediu que o time mantivesse bons resultados nas últimas semanas. Com Danks, o Bayern venceu Freiburg (3 a 1), Magdeburg (6 a 1), Atlético de Madrid (2 a 0) e Mainz (2 a 1), além de empatar com o Borussia Dortmund (2 a 2).



A sequência invicta inclui compromissos por três torneios diferentes: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha.