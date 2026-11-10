Gabigol no treino do Santos - Raul Baretta/Santos

Gabigol no treino do SantosRaul Baretta/Santos

Publicado 10/11/2026 12:05

Destaque do Santos na temporada, o atacante Gabigol, de 30 anos, tem contrato com o Cruzeiro até 2028, mas não deve voltar para a Raposa no ano que vem. De acordo com informações da "ESPN", o camisa 9 recebeu sondagens do futebol europeu e o desejo do clube mineiro é acertar uma venda.

Diante dessa situação, o Santos terá que fazer uma força-tarefa para tentar manter Gabigol na próxima temporada. A presença de Neymar Pai como CEO é um dos trunfos para conseguir mobilizar recursos para realizar uma proposta para ter o camisa 9 em definitivo.

Para seguir na Vila Belmiro, Gabigol deseja um projeto competitivo para o próximo ano. Isso passa pela permanência de nomes de destaque do elenco, como Everton Cebolinha, Neymar e Philippe Coutinho, além do clube paulista conseguir classificar para a Libertadores.

Neste ano, Gabigol entrou em campo em 48 partidas, anotou 25 gols e deu 10 assistências. O atacante balançou as redes em 15 oportunidades pelo Brasileiro. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 9 está sendo titular de uma equipe em uma temporada inteira e novamente ele chegou a marca de mais de 20 gols por temporada.

Em 2024, pelo Flamengo, Gabigol viveu uma temporada ruim e acabou ficando no banco de reservas a maior parte do tempo. O mesmo aconteceu no ano passado, quando chegou ao Cruzeiro e assinou contrato até o fim de 2028. O camisa 9 está emprestado até o final do ano ao Peixe e tem futuro indefinido.



O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro e com isso se valorizou. O clube paulista deseja a sua permanência, mas vem agindo com cautela em relação aos movimentos do mercado.



Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.



Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.