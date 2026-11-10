Pista de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, segue como última da temporada de Fórmula 1 - AFP

Pista de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, segue como última da temporada de Fórmula 1AFP

Publicado 10/11/2026 16:00

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou, nesta terça-feira (10), que pretende seguir com os planos de realizar as duas últimas corridas temporadas de 2026 de Fórmula 1 no Oriente Médio. Assim, Catar e Abu Dhabi estão mantidos no calendário. A decisão acontece após o prazo para transferir uma das etapas finais do atual calendário para a Itália ter expirado.

GP de Ímola descardado

Segundo informações da 'Sky Sports', os chefes da Fórmula 1 informaram os organizadores em Ímola que o circuito italiano não será necessário para uso no final da temporada 2026. A pista estava de prontidão para sediar uma prova caso a entidade considerasse que suas duas últimas etapas não poderiam ser realizadas nos locais previstos por questões de segurança.

Com o piloto Kimi Antonelli já declarado campeão de forma antecipada, assim como a Mercedes entre os construtores, restam três corridas para encerrar o calendário da Fórmula 1. O próximo GP a ser disputado vai ser em Las Vegas entre os dias 19 e 21 de novembro.

Menos mudança no calendário de GPs

Pelo cronograma, a penúltima corrida, já no Oriente Médio, terá como sede o Catar e será realizada no final de semana do dia 29 de novembro. Em seguida, em 6 de dezembro, a temporada se encerra com o GP de Abu Dhabi.

A confirmação dos locais satisfaz o desejo de Stefani Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, de manter a programação inicial com as provas nos locais programados desde o início. O dirigente deixou claro ainda que a segurança de todos os envolvidos continua sendo prioridade.

Isso porque a guerra na região, entre Estados Unidos e Irã, obrigou a mexidas importantes no calendário da temporada de 2026. Por causa do conflito que chegou a expandir para outros países, com ataques de mísseis e drones, o GP da Arábia Saudita, que seria disputado em abril, foi cancelado. Já o GP do Bahrein acabou adiado para outubro e aconteceu na Malásia.



O comunicado da Fórmula 1



"Nada de negativo ocorreu na região e, especificamente, no Catar e em Abu Dhabi nos últimos meses; as recomendaçõesainda permitem a viagem, o seguro de viagem é válido, eventos estão ocorrendo (por exemplo, a MotoGP no último fim de semana no Catar) e as atividades comerciais voltaram ao nível normal em ambos os países, e todas as equipes apoiam a conclusão da temporada conforme planejado.

Somos muito gratos pelo apoio e pela colaboração com o promotor e o governo de Ímola e da região. Se a situação evoluir negativamente nas próximas semanas, antes dos eventos no Oriente Médio, não hesitaremos em tomar as medidas corretas, e a segurança de todos será sempre a prioridade".