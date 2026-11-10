Divulgação/EC VitóriaRafael Lacerda é o novo técnico do Vitória
Lacerda foi apresentado em entrevista coletiva ao lado do presidente do clube, Fábio Mota, e do diretor de futebol, Sérgio Papellin. Os dois dirigentes destacaram o perfil de liderança do novo comandante e usaram a mesma expressão para defini-lo.
‘Venceu quem não vencemos’
"Um cara jovem, com carreira curta, mas que com um elenco muito inferior ao nosso conseguiu ganhar de quem não ganhamos. Venceu Corinthians, São Paulo e Fluminense. Chegou na Chape no segundo turno, com o time em situação complicada. O Vitória precisa muito de um treinador sanguinário, como diz Papellin, mas que também tenha psicologia", disse o presidente.
Velho conhecido de Papellin
"A gente precisa de um treinador com o perfil dele. Trabalhei com ele quando ele era jogador, um zagueiro no Paysandu. Conversamos com pessoas que já tiveram oportunidade de trabalhar com ele, um cara com comando forte para o grupo. Um treinador sanguinário para levantar o astral de um grupo que está um pouco abatido. Precisamos voltar a ser aquela equipe vencedora do primeiro semestre. Passamos por muitas lesões, perdemos jogadores em um elenco curto, com orçamento baixo. Então temos que priorizar a qualidade. O momento agora é incentivar o grupo e levantar o astral para vencer o Bragantino. Para isso precisamos da torcida presente, que isso aqui vira um caldeirão e qualquer adversário sente", completou Papellin.
Saída da Chapecoense
Lacerda é o 11º técnico do Vitória na gestão de Fábio Mota.
Situação na tabela
A estreia está marcada para o dia 19 de novembro, contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 35ª rodada. Depois, o Leão ainda enfrenta Internacional e Vasco fora de casa e encerra a campanha diante do Santos, em Salvador.
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