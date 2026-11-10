Divulgação/EC Vitória - Rafael Lacerda é o novo técnico do Vitória

Divulgação/EC VitóriaRafael Lacerda é o novo técnico do Vitória

Publicado 10/11/2026 15:11

Rafael Lacerda como novo técnico. Ex-Chapecoense, o treinador, de 42, anos assinou contrato até o fim de 2027 e chega para substituir Jair Ventura, demitido no último dia 2 (terça-feira), com a missão de evitar o rebaixamento do time baiano para a Série B.



Lacerda foi apresentado em entrevista coletiva ao lado do presidente do clube, Fábio Mota, e do diretor de futebol, Sérgio Papellin. Os dois dirigentes destacaram o perfil de liderança do novo comandante e usaram a mesma expressão para defini-lo. O Vitória oficializou nesta terça-feira (10) a contratação decomo novo técnico. Ex-Chapecoense, o treinador, de 42, anos assinou contrato até o fim de 2027 e chega para substituir Jair Ventura, demitido no último dia 2 (terça-feira), com a missão de evitar o rebaixamento do time baiano para a Série B.Lacerda foi apresentado em entrevista coletiva ao lado do presidente do clube, Fábio Mota, e do diretor de futebol, Sérgio Papellin. Os dois dirigentes destacaram o perfil de liderança do novo comandante e usaram a mesma expressão para defini-lo.

‘Venceu quem não vencemos’

Fábio Mota justificou a escolha pelos resultados de Lacerda na Chapecoense, mesmo com um elenco considerado mais fraco.



"Um cara jovem, com carreira curta, mas que com um elenco muito inferior ao nosso conseguiu ganhar de quem não ganhamos. Venceu Corinthians, São Paulo e Fluminense. Chegou na Chape no segundo turno, com o time em situação complicada. O Vitória precisa muito de um treinador sanguinário, como diz Papellin, mas que também tenha psicologia", disse o presidente.

Velho conhecido de Papellin

O diretor de futebol revelou que já trabalhou com Lacerda nos tempos de jogador e reforçou a necessidade de recuperar a confiança do elenco.



"A gente precisa de um treinador com o perfil dele. Trabalhei com ele quando ele era jogador, um zagueiro no Paysandu. Conversamos com pessoas que já tiveram oportunidade de trabalhar com ele, um cara com comando forte para o grupo. Um treinador sanguinário para levantar o astral de um grupo que está um pouco abatido. Precisamos voltar a ser aquela equipe vencedora do primeiro semestre. Passamos por muitas lesões, perdemos jogadores em um elenco curto, com orçamento baixo. Então temos que priorizar a qualidade. O momento agora é incentivar o grupo e levantar o astral para vencer o Bragantino. Para isso precisamos da torcida presente, que isso aqui vira um caldeirão e qualquer adversário sente", completou Papellin.



Saída da Chapecoense

Lacerda estava na Chapecoense desde maio, na primeira experiência da carreira na Série A. Com o rebaixamento do clube catarinense confirmado na 34ª rodada, não havia perspectiva de continuidade para 2027, e o técnico aceitou a proposta do Vitória. Natural de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ele também comandou Caxias, Aimoré, Amazonas, ABC, Barra-SC, Vila Nova e Atlético-GO.



Lacerda é o 11º técnico do Vitória na gestão de Fábio Mota.

Situação na tabela

O novo treinador assume o Vitória na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, apenas um a mais que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.



A estreia está marcada para o dia 19 de novembro, contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 35ª rodada. Depois, o Leão ainda enfrenta Internacional e Vasco fora de casa e encerra a campanha diante do Santos, em Salvador.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato