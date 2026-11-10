Os três finalistas da premiação promovida pela World AthleticsDivulgação / Contra-Relógio
Alisson do Santos figura entre finalistas para melhor atleta do ano
Corredor tem a expectativa de ser o primeiro brasileiro da história a conquistar o prêmio promovido pela World Athletics
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Clube inglês pede mais por Cuiabano, e Vasco enfrenta concorrência
Jogador tem contrato de empréstimo até o fim da temporada; Cruz-Maltino teve proposta de R$ 43 milhões rejeitada pelo Nottingham Forest
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Atualmente no futebol asiático, defensor relembrou principal conquista, abordou vida pessoal e revelou que planeja voltar ao Brasil
Fórmula 1 descarta Ímola e confia em fim de temporada no Oriente Médio
Pista italiana era cotada para receber última corrida de 2026, mas categoria decide manter Catar e Abu Dhabi no calendário
Reação de Jorginho à ‘oferta’ do Corinthians repercute nas redes
Jogador do Flamengo, de 34 anos, chegou ao clube carioca no ano passado, depois de anos atuando na Europa; veterano tem contrato até 2028
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