Os três finalistas da premiação promovida pela World Athletics - Divulgação / Contra-Relógio

Os três finalistas da premiação promovida pela World AthleticsDivulgação / Contra-Relógio

Publicado 10/11/2026 16:52

O corredor brasileiro Alisson dos Santos , mais conhecido como Piu, chegou à etapa final da premiação de melhor atleta, na categoria de atletismo, no mundo em 2026. Ele conseguiu chegar nesta fase avançada por conta de sua temporada, batendo o recorde mundial dos 400m com barreiras, conquistando o Ultimate e finalizando seu ano de forma invicta.

Junto do brasileiro, estão mais dois finalistas: o sueco Mondo Duplantis que bateu novamente o recorde mundial de salto com vara, passando a marca para 6,31 m de altura, e o queniano Sabastian Sawe, que se tornou neste ano o primeiro homem da história a finalizar uma maratona em menos de duas horas, em provas consideradas com válidas para contabilizar um recorde mundial.

De forma inicial, haviam dez indicados escolhidos por um grupo de especialistas e organizadores da premiação que estavam aptos para serem votados. Em uma grande votação com fãs, atletas, analistas, comunicadores e organizadores da instituição, Piu, Duplantis e Sawe foram escolhidos para a etapa final da premiação.

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Agora, haverá uma nova votação apenas com os três nomes para definir quem será nomeado como o melhor atleta do mundo em 2026. O resultado sairá no dia 29 de novembro, em uma cerimônia feita em Mônaco. O atleta brasileiro deve estar presente no evento.

Fora a categoria principal masculina também tem Estrela em Ascensão, Prêmio do Presidente e Técnico do Ano, em que Felipe de Siqueira, treinador de Piu, está concorrendo, e Momento do Ano, categoria inédita para a premiação, em que o corredor também foi indicado. Além disso, todas essas categorias estão presentes para as modalidades femininas, mas as finalistas só serão anunciadas na quarta-feira (11). Veja a lista dos indicados a melhor atleta do ano abaixo:

Finalistas masculinos



-Alison dos Santos (Brasil) - 400m com barreiras

-Armand Duplantis (Suécia) - salto com vara

-Sabastian Sawe (Quênia) - maratona

Indicadas feminino

-Tigst Assefa (Etiópia) - maratona

-Chase Jackson (EUA) - arremesso do peso

-Melissa Jefferson-Wooden (EUA) - 100m e 200m

-Agnes Ngetich (Quênia) - meia-maratona, 3.000m e 10km

-Marileidy Paulino (República Dominicana) - 400m

-María Pérez (Espanha) - marcha atlética

-Camryn Rogers (Canadá) - lançamento do martelo

-Masai Russell (EUA) - 100m com barreiras

-Andrey Werro (Suíça) - 800m

-Yan Ziyi (China) - lançamento do dardo

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza