Endrick realizou o primeiro treino com a seleção brasileira em Singapura - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Endrick realizou o primeiro treino com a seleção brasileira em SingapuraRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 10/11/2026 19:22

Esperança da seleção brasileira para o futuro, Endrick ainda busca mais espaço para se firmar. O jovem, de 20 anos, tem a confiança do técnico Carlo Ancelotti, mas ainda não mostrou toda as suas credenciais com a camisa amarelinha. Em entrevista após a vitória do Real Madrid sobre o Valencia por 3 a 0, no último sábado (7), o treinador José Mourinho pediu mais oportunidades para o atacante.

"Minha opinião é clara: quero que Endrick jogue. Se Ancelotti o fizer jogar durante esta pausa para as seleções, ficarei contente", disse José Mourinho, que tem dado poucas oportunidades para o jovem no Real Madrid no início da temporada 2026/27.

Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Endrick fez parte das listas do técnico Carlo Ancelotti após o Mundial. O atacante é visto como o futuro da camisa 9 brasileira, mas ainda não se firmou. Porém, existe a expectativa de consolidação durante o ciclo de 2030. Nos últimos três jogos, somou 139 minutos em campo, mais do que os 136 minutos nas últimas oito partidas pelo Real Madrid.

A falta de oportunidades no Real Madrid tem deixado o futuro de Endrick em risco. Em entrevista nesta terça-feira (10), o atacante deixou no ar a possibilidade de buscar um novo clube na próxima janela de transferências, em janeiro. Desde o início da temporada, o técnico José Mourinho tem elogiado o jovem, mas não tem dado muitas oportunidades.

"Não sei o que vai acontecer em janeiro. Independentemente do que vai passar, vou seguir com os pés no chão para poder fazer o melhor. Madrid é uma cidade maravilhosa. É onde está a minha família e vou fazer de tudo para poder alavancar minha carreira cada vez mais, pois sou muito jovem. Então não é que preciso me tacar de um penhasco porque tenho 20 anos ainda. Quero jogar, quero ser feliz", disse.

Contratado pelo Real Madrid em 2022, Endrick desembarcou na capital espanhola apenas em 2024, quando completou 18 anos. O jovem custou 70 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões na época) ao clube espanhol junto ao Palmeiras. Ele, porém, não conseguiu se firmar e soma 47 jogos, oito gols e três assistências. Na atual temporada, disputou apenas sete partidas, com um gol e uma assistência.

Na última temporada, Endrick foi emprestado para o Lyon, da França, também em janeiro. Mesmo em seis meses, o atacante conseguiu se destacar e marcou oito gols e oito assistências em 21 partidas. Porém, o contrato de empréstimo não contemplava uma opção de compra e, por isso, o jovem retornou ao Real Madrid. Mesmo com papel de destaque no futebol francês, tem recebido poucas chances.