Endrick realizou o primeiro treino com a seleção brasileira em SingapuraRAFAEL RIBEIRO/CBF

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Rodrigo Souza
Esperança da seleção brasileira para o futuro, Endrick ainda busca mais espaço para se firmar. O jovem, de 20 anos, tem a confiança do técnico Carlo Ancelotti, mas ainda não mostrou toda as suas credenciais com a camisa amarelinha. Em entrevista após a vitória do Real Madrid sobre o Valencia por 3 a 0, no último sábado (7), o treinador José Mourinho pediu mais oportunidades para o atacante.
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"Minha opinião é clara: quero que Endrick jogue. Se Ancelotti o fizer jogar durante esta pausa para as seleções, ficarei contente", disse José Mourinho, que tem dado poucas oportunidades para o jovem no Real Madrid no início da temporada 2026/27.
Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Endrick fez parte das listas do técnico Carlo Ancelotti após o Mundial. O atacante é visto como o futuro da camisa 9 brasileira, mas ainda não se firmou. Porém, existe a expectativa de consolidação durante o ciclo de 2030. Nos últimos três jogos, somou 139 minutos em campo, mais do que os 136 minutos nas últimas oito partidas pelo Real Madrid.
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A falta de oportunidades no Real Madrid tem deixado o futuro de Endrick em risco. Em entrevista nesta terça-feira (10), o atacante deixou no ar a possibilidade de buscar um novo clube na próxima janela de transferências, em janeiro. Desde o início da temporada, o técnico José Mourinho tem elogiado o jovem, mas não tem dado muitas oportunidades.
"Não sei o que vai acontecer em janeiro. Independentemente do que vai passar, vou seguir com os pés no chão para poder fazer o melhor. Madrid é uma cidade maravilhosa. É onde está a minha família e vou fazer de tudo para poder alavancar minha carreira cada vez mais, pois sou muito jovem. Então não é que preciso me tacar de um penhasco porque tenho 20 anos ainda. Quero jogar, quero ser feliz", disse.
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Contratado pelo Real Madrid em 2022, Endrick desembarcou na capital espanhola apenas em 2024, quando completou 18 anos. O jovem custou 70 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões na época) ao clube espanhol junto ao Palmeiras. Ele, porém, não conseguiu se firmar e soma 47 jogos, oito gols e três assistências. Na atual temporada, disputou apenas sete partidas, com um gol e uma assistência.
Na última temporada, Endrick foi emprestado para o Lyon, da França, também em janeiro. Mesmo em seis meses, o atacante conseguiu se destacar e marcou oito gols e oito assistências em 21 partidas. Porém, o contrato de empréstimo não contemplava uma opção de compra e, por isso, o jovem retornou ao Real Madrid. Mesmo com papel de destaque no futebol francês, tem recebido poucas chances.