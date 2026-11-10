John em treino pelo Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
Sondado por clubes do Rio, John está avaliado em R$ 33,11 milhões
Goleiro, de 30 anos, deixou o Alvinegro no meio do ano passado para atuar no Nottingham Forest, da Inglaterra, por R$ 51 milhões
Raquete assinada por João Fonseca estará em leilão de Ronaldo Fenômeno
Evento mobilizado pelo ex-astro da Seleção terá experiências e itens de colecionador, além da presença de grandes nomes do esporte
Emprestado pelo Botafogo, goleiro brilha contra o Benfica em Portugal
Ex-arqueiro do Alvinegro é titular do Estrela Amadora, da primeira divisão portuguesa, equipe que defende desde julho deste ano
Ex-centroavante acusa Grêmio de entregar título ao Flamengo em 2009
Alecsandro era o camisa 9 do Internacional, vice-campeão daquele Brasileiro, que acabou com hexacampeonato rubro-negro no Maracanã
De olho na Copa do Mundo, Marta é ausência em convocação do Brasil
Capitã e seis vezes melhor do mundo foi preservada visando sequência; Kerolyn, do Barcelona, ficou de fora por problemas físicos
CBF escala Daronco para jogo da Série A e rechaça afastamento
Árbitro foi responsável por primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Palmeiras, em São Paulo, e irritou cruz-maltinos
Jornal espanhol volta a cogitar saída de Endrick, e Mourinho nega
Joia brasileira ficou próxima de sair por empréstimo no começo da temporada europeia, mas treinador barrou transferência na época
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