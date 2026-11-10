John em treino pelo Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

John em treino pelo Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 10/11/2026 17:10

Ex-jogador do Botafogo, John recebeu sondagens de clubes brasileiro como Vasco e Flamengo. Além disso, o Cruzeiro chegou a tentar uma negociação com o goleiro, a pedido de Artur Jorge, mas a situação não evoluiu. Ele deseja voltar ao futebol brasileiro para ter mais espaço. Na atual temporada, John ainda não jogou pelo Nottingham Forest.

No meio do ano passado, o Nottingham Forest desembolsou algo em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões) pela compra de 80% dos direitos econômicos do goleiro John, que pertencia ao Botafogo. O clube alvinegro manteve os outros 20% dos direitos do atleta. Na época, ele explicou o motivo da sua saída.

"Sempre foi meu sonho voltar a jogar na Europa. Passei pelo Valadolid, foi uma passagem muito rápida, uma passagem curta. Ficou aquele gostinho de quero voltar um dia, quero ter a oportunidade de poder provar o meu valor fora do país. Quando eu vi a proposta do Nottingham Forest, eu pensei junto com a minha família. Pensei também no Botafogo, em ajudar o Botafogo também. Então, decidi ir", afirmou em entrevista à "ESPN".

O arqueiro entrou em campo em apenas nove partidas, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e saiu do radar de Carlo Ancelotti. Além de ter ficado fora da lista da Copa do Mundo, ele não foi lembrado para a primeira convocação do italiano depois da competição.

O Flamengo, que tem Rossi vivendo uma situação irregular, observa John. Atualmente, o Rubro-Negro também tem Andrew no elenco, mas a chegada de um nome mais consolidado pode aumentar as opções de Leonardo Jardim para o setor.

Formado nas categorias de base do Santos, John, de 30 anos, teve passagem pela Portuguesa Santista, pelo Internacional e pelo Real Valladolid, da Espanha, antes de chegar ao Botafogo.



Em 2024, o goleiro foi contratado pelo Alvinegro e se tornou peça fundamental no elenco que viveu uma temporada histórica. Ele entrou em campo em 89 partidas, se sagrou campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Na metade do ano seguinte, John acabou mudando de ares e foi contratado para atuar pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.