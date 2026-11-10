Petkovic já jogou por Flamengo, Vasco e Fluminense - Arquivo O DIA

Petkovic já jogou por Flamengo, Vasco e FluminenseArquivo O DIA

Publicado 10/11/2026 17:40

Vasco, Fluminense e O DIA, o sérvio colocou o possível título do Brasileirão como uma chance única de "salvar o ano", após eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. Comentarista e ex-camisa 10 com história entre os clubes do Rio, Petkovic usou palavras fortes para analisar o desempenho de Flamengo Botafogo na temporada atual. Ao começar pelo Rubro-Negro, em entrevista ao, o sérvio colocou o possível título do Brasileirão como uma chance única de "salvar o ano", após eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil.

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"O Flamengo, ganhando o título brasileiro — que tem grande chance, mais de 80% —, vai salvar o ano. Se não ganhar, então o ano do Flamengo vai ser um vexame. Mas eu acredito que, depois de ter obtido vitória contra o Vasco no clássico, e agora contra o Grêmio, já deu um passo muito alto. Eu acho bem provável inclusive que consiga o campeonato antes da última rodada, no confronto direto contra o Palmeiras", analisou o antigo meia-atacante, que pendurou as chuteiras pelo Fla em 2011.

Vasco melhora, mas bate na trave

Petkovic se mostrou conformado ao falar do Vasco, clube que defendeu duas vezes nos anos 2000. Apesar da eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Palmeiras, depois de ter caído na mesma fase na Sul-Americana, o Cruz-Maltino melhorou no segundo semestre e respirou na briga contra o rebaixamento. Sobre a queda para o Alviverde nos pênaltis, o sérvio exaltou a atuação do clube carioca, mas chamou atenção para a diferença de nível dos elencos.

"O Vasco melhorou no segundo semestre. Agora foi eliminado nas cobranças de pênalti contra o Palmeiras, mas jogou de igual para igual, principalmente no segundo jogo. No primeiro jogo temos que tomar em conta a expulsão, mas conseguiu segurar o resultado. Tem que entender que o Palmeiras tem melhor elenco que o Vasco. Mas está jogando bem, o risco de rebaixamento é matematicamente quase zero. Acredito que o Vasco não vai dar esse susto no seu torcedor", avaliou o comentarista.

Petkovic em campo pelo Vasco no Campeonato Carioca de 2003 Reprodução / Facebook

Com Marcão, Fluminense sai no lucro

Para o ex-camisa 10, o ano do Fluminense foi muito bom, e partiu de uma grata surpresa: Marcão. Segundo Petkovic, a mudança de treinador fez bem ao Tricolor, que viveu eliminação na Copa do Brasil e maus resultados com Zubeldía. Sob comando do auxiliar fixo, agora efetivado, a equipe conseguiu chegar à semifinal da Libertadores e tem vaga encaminhada na próxima edição através do Brasileiro.

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"O Fluminense está indo bem. Até acho que a mudança de técnico foi uma surpresa, pela idade que ele (Marcão) tem. Depois do que aconteceu com o Fluminense no meio do ano (com Zubeldía), essa mudança caiu muito bem. E acho que o Fluminense está ganhando esse ano. Conseguindo vaga na Libertadores, é um ano muito bom", exaltou Pet, que jogou no Flu entre 2005 e 2006.

Petkovic em ação pelo Fluminense, na Sul-Americana de 2005 Vanderlei Almeida / AFP

Mal nas copas, Botafogo decepciona

Por fim, Petkovic foi curto e direto ao comentar a temporada do Glorioso. "O Botafogo está realmente fazendo um ano muito ruim", avaliou o meia-atacante, sobre o único clube entre os quatro grandes do Rio no qual ele não atuou. Para ele, o Alvinegro foi decepção entre os cariocas, ao não chegar longe em nenhuma eliminatória e correr riscos na briga contra o rebaixamento.

Eliminado na quinta fase da Copa do Brasil para a Chapecoense e batido com 6 a 2 no agregado pelo Cienciano, do Peru, nas oitavas de final da Sul-Americana, o Botafogo acumulou decepções nas copas em 2026. Além disso, correu sérios riscos de rebaixamento no Brasileirão, após abrir boa vantagem para o Z-4 no primeiro turno. No momento, ainda pode cair, mas está a apenas uma vitória dos 45 pontos, "número mágico" para escapar da Série B.