Campeão do mundo, Cucurella é fã de Vini Jr - Divulgação / Fifa

Campeão do mundo, Cucurella é fã de Vini JrDivulgação / Fifa

Publicado 10/11/2026 17:49

Um dos destaques do Real Madrid neste começo de temporada, o lateral-esquerdo Marc Cucurella , de 28 anos, é fã de Vini Jr. Campeão do mundo pela seleção espanhola, o atleta afirmou que se o brasileiro voltar a viver seu auge, a equipe comandada por José Mourinho será impossível de se derrotar.

"Se Vinicius Jr. voltar ao seu auge, seremos uma equipe imparável", disse o espanhol em entrevista concedida junto da seleção espanhola, que está reunida para os jogos da Liga das Nações contra República Tcheca e Inglaterra nos próximos dias.

Cucurella está bastante empolgado com o atual momento do Real Madrid. O clube espanhol vem de oito vitórias seguidas, contando os jogos pela Liga dos Campeões e pelo campeonato nacional.

"Nós somos o melhor time do futebol europeu neste momento, na minha opinião", afirmou o lateral-esquerdo, que trocou o Chelsea pelo Real Madrid durante a participação na Copa do Mundo.

O Real Madrid pagou 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) ao Chelsea pela contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella. O espanhol assinou contrato com o novo clube até junho de 2032 com a equipe merengue.

Até o momento, o lateral entrou em campo pelo Real Madrid em 16 partidas, deu uma assistência e não fez gols. O clube merengue está em segundo lugar no Campeonato Espanhol com três pontos a menos que o líder Barcelona. Na "Champions", a equipe de José Mourinho tem quatro vitórias em quatro jogos e lidera a primeira fase do torneio ao lado do PSG.

Depois de meses de novela, Vini Jr finalmente renovou o seu contrato com o Real Madrid antes do começo da atual temporada europeia. De acordo com informações da imprensa espanhola, o camisa 7 assinou um acordo no valor de 22 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 129 milhões). Ele ampliou seu vínculo com o clube merengue até junho de 2032.

Vini Jr chegou ao Real Madrid em 2019 em operação de 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época) junto ao Flamengo. O brasileiro se tornou ídolo do clube espanhol, tendo conquistado 16 títulos pela equipe, sendo duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, um Intercontinental e três Campeonatos Espanhóis. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa no ano de 2024.

Porém com contrato renovado, Vini Jr não teve um bom começo de temporada. Sob o comando de José Mourinho, o brasileiro tem 12 jogos e apenas um gol e três assistências.