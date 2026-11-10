O atacante Rony e seu pai utlizando a camisa de sua atual equipe, o Santos - Reprodução/Instagram @santosfc

O atacante Rony e seu pai utlizando a camisa de sua atual equipe, o SantosReprodução/Instagram @santosfc

Publicado 10/11/2026 18:10

A mulher presa em flagrante pela morte de Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, pai do atacante Rony, do Santos , admitiu nesta terça-feira (10) que cometeu o crime. Em depoimento à Polícia Civil, Selma Soares Cordovil, de 48 anos, confessou ter desferido o golpe de faca no pescoço da vítima e afirmou que não se arrepende de ter cometido o crime.

Durante o depoimento, a mulher explicou a motivação do crime. Segundo Selma Soares Cordovil, ela havia mantido um encontro de natureza sexual remunerada com Marigerson Barbosa Carneiro cerca de uma semana antes do homicídio, mas não teria recebido o pagamento combinado. Após um desentendimento, desferiu o golpe de faca no pescoço.



A mulher não informou aos policiais o valor que supostamente estaria pendente. Uma testemunha prestou depoimento na Delegacia da Polícia Civil de Terra Alta e relatou ter presenciado a agressão. Segundo a declaração, Marigerson Barbosa Carneiro estava de costas quando sofreu o golpe fatal da mulher. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai do atacante Rony vivia no município de Terra Alta, terra vizinha de Magalhães Barata, no nordeste do Pará, local em que o jogador nasceu e foi criado. A Polícia Militar recebeu uma ligação com um pedido de socorro na tarde de segunda-feira (9), denunciando uma tentativa de assassinato, em que uma mulher havia esfaqueado Marigerson Barbosa Carneiro no pescoço, de acordo com informações da própria polícia local.

Marigerson Barbosa Carneiro chegou a receber os procedimentos iniciais de primeiros socorros e foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima, mas, devido à gravidade dos ferimentos em uma região altamente vascularizada, veio a falecer. Ao chegar ao local da ocorrência, os policiais prenderam Selma Soares Cordovil, de 48 anos, em flagrante.

A faca supostamente utilizada para cometer o crime também foi apreendida. O objeto cortante tinha o tamanho estimado em 20 centímetros. Selma foi autuada em flagrante por homicídio doloso consumado e permanece à disposição da Justiça. A ocorrência contou com a atuação da Delegacia de Polícia Civil de Terra Alta e da Delegacia de Homicídios de Castanhal.

Rony foi liberado pelo Santos, sem um prazo específico, para ir ao enterro de seu pai, resolver todos os trâmites a respeito do caso e conseguir cuidar de sua saúde mental ao longo do período. O clube paulista, inclusive, publicou uma nota oficial sobre a situação, prestando condolências ao jogador e confirmando publicamente sua liberação.