Endrick em campo pelo Real MadridAFP

J
João André Pombo
Endrick desperta interesse de grandes clubes europeus, e volta a cogitar sair do Real Madrid, de acordo com o jornal espanhol "AS". Contudo, o renomado treinador português José Mourinho rechaça qualquer possibilidade de saída.
Leia mais: Jornal ignora Pelé e escolhe Maradona como maior símbolo da camisa 10
De acordo com o diário, a promessa estaria insatisfeita com a falta de minutos recebidos com a camisa da equipe merengue. Em meio a este cenário, a Roma, equipe que já havia feito uma proposta na janela de verão europeia, estaria sondando a situação para tentar contar com o jogador no resto da temporada. Além do time italiano, o Sporting, de Portugal, também apareceu como candidato.
Os dois clubes estariam dentro dos paramêtros estipulados por Endrick, que busca clubes participantes da Liga dos Campeões. Nesse cenário, o Sporting pode estar um passo à frente, por viver fase ser melhor que a da equipe italiana. Sem contar que o treinador da equipe portuguesa é Paulo Fonseca, ex-comandante do brasileiro na temporada passada, na qual teve grandes atuações pelo Lyon.
Leia mais: Técnico do Bayern, Kompany volta a trabalhar no CT após desmaio
Apesar disso, ao ser questionado sobre o tema, o treinador do Real Madrid negou toda e qualquer possibilidade de Endrick deixar a equipe, reforçando o valor do atacante para elenco.
"Que esqueçam, que esqueçam. Se algum clube interessado está esperando por Endrick, que espere sentado, porque vai se cansar (...) É um jogador que adoro, gosto muito. Tem um grande potencial e é muito importante para nós. Quem estiver interessado em Endrick terá que lutar comigo. Não acredito que ele precise sair por empréstimo; terá muito sucesso aqui", garantiu o técnico merengue.
Até o atual momento da temporada, Endrick não viu essa valorização do extracampo sendo refletida nos jogos. Ao todo, foram sete partidas, apenas uma como titular, com um gol e uma assistência. O brasileiro soma 141 minutos dentro de campo (pouco mais de uma partida e meia) em 2026/27.

Temporada do Real Madrid

Hoje, a equipe de Endrick está em 2° lugar no Campeonato Espanhol, com 30 pontos em 12 partidas, três a menos que o líder Barcelona. Enquanto isso, na Liga dos Campeões, os merengues também são os vice-líderes da classificação geral, empatados de forma invicta com o Paris Saint-Germain, com quatro vitórias em quatro partidas, atrás apenas pela diferença de saldo de gol.
Leia mais: Seleção faz controle de carga, e quatro jogadores ficam fora de treino
Com a parada para a Data Fifa, o Real só volta a campo no dia 21 de novembro, para encarar o Celta de Vigo. O jogo será válido pela 14 rodada da liga nacional, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo