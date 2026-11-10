Pelé e Maradona - Reprodução

Pelé e MaradonaReprodução

Publicado 10/11/2026 18:23

Lionel Messi. Para o The Guardian, a camisa 10 tem dono: Diego Maradona. Em lista publicada nesta terça-feira (10), o jornal inglês elegeu os jogadores mais associados a cada número, do 1 ao 50, e escolheu o argentino como a principal referência da camisa mais famosa do futebol, à frente de nomes como Pelé e

Leia mais: Mais jogadores se apresentam, e Ancelotti tem Seleção quase completa



Segundo o jornal, a seleção levou em conta o tempo em que cada atleta vestiu determinado número, as conquistas alcançadas com ele e a identificação construída ao longo da carreira.

Segundo o jornal, a seleção levou em conta o tempo em que cada atleta vestiu determinado número, as conquistas alcançadas com ele e a identificação construída ao longo da carreira.

A justificativa do Guardian

O próprio jornal reconheceu que Messi, Pelé e o húngaro Ferenc Puskás seriam alternativas mais convincentes para o posto. Ainda assim, optou por Maradona pela relação quase simbiótica do argentino com a camisa.



“Para Maradona, o número 10 era um estilo de vida”, escreveu o Guardian.

Leia mais: Seleção faz controle de carga, e quatro jogadores ficam fora de treino



O texto destacou que o número fazia parte da identidade do “pibe” argentino: o gênio criativo de origem humilde, com talento fora do comum e muita garra. O jornal lembrou ainda que Maradona chegou a tatuar o número 10 nas costas.

O texto destacou que o número fazia parte da identidade do “pibe” argentino: o gênio criativo de origem humilde, com talento fora do comum e muita garra. O jornal lembrou ainda que Maradona chegou a tatuar o número 10 nas costas.

Ídolo da Argentina e do Napoli

Com a camisa 10, Maradona liderou a Argentina na conquista da Copa do Mundo de 1986, no México, e se tornou o maior ídolo da história do Napoli, clube que levou aos dois primeiros títulos do Campeonato Italiano. Também marcou época no Boca Juniors, time do coração. O craque morreu em novembro de 2020, aos 60 anos.

Leia mais: Allan comemora primeira convocação para a Seleção: ‘Muito emocionado’



A escolha, no entanto, deve gerar debate. Pelé, que eternizou o número 10 na Seleção Brasileira, é o único jogador tricampeão do mundo. Já Messi herdou a camisa no Barcelona e, com ela, conquistou a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. A escolha, no entanto, deve gerar debate. Pelé, que eternizou o número 10 na Seleção Brasileira, é o único jogador tricampeão do mundo. Já Messi herdou a camisa no Barcelona e, com ela, conquistou a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina.

Brasileiros na lista

Cinco brasileiros aparecem na seleção do Guardian. O lateral Cafu foi escolhido como o principal nome da camisa 2, e Ronaldo Fenômeno ficou com a 9. Falcão, na 15, Kaká, na 22, e Bruno Guimarães, na 39, completam a lista nacional.



Outros destaques



Entre os demais escolhidos, estão o goleiro soviético Lev Yashin, com a camisa 1, o italiano Paolo Maldini, com a 3, e o alemão Franz Beckenbauer, com a 5. Cristiano Ronaldo aparece como referência da 7, e o holandês Johan Cruyff ficou com a 14. A lista ainda tem nomes como Andrea Pirlo, na 21, e David Beckham, na 23, e termina com o sérvio Lazar Markovi, na camisa 50.



Confira os dez primeiros números

1-Lev Yashin (Rússia)

2-Cafu (Brasil)

3-Paolo Maldini (Itália)

4-Javier Zanetti (Argentina)

5-Franz Beckenbauer (Alemanha)

6-Franco Baresi (Itália)

7-Cristiano Ronaldo (Portugal)

8-Marcel Desailly (França)

9-Ronaldo Fenômeno (Brasil)

10-Diego Maradona (Argentina)

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato