Anderson Daronco Luciano Belford/Agência O Dia

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Pedro Logato
A CBF escalou Anderson Daronco para a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, pelo Brasileiro, no próximo dia 18 (quarta-feira). A escolha confirma que a entidade não afastou o árbitro depois da primeira partida entre o Vasco e o Alviverde pela semifinal da Copa do Brasil.
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A arbitragem de Daronco irritou bastante os torcedores do Vasco. No jogo em São Paulo, os cruz-maltinos reclamaram de um pênalti não marcado e também da expulsão do zagueiro Saldívia. O Palmeiras venceu por 1 a 0 e saiu em vantagem contra os cariocas no duelo que aconteceu no dia 1º de novembro.
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O primeiro lance aconteceu no começo do segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0, com de Maurício na etapa inicial. Neste momento, o meia vascaíno Lescano recebeu lançamento dentro da área com domínio que limpou Barboza da jogada. Já passando reto, o zagueiro recolheu o braço mais próximo do atleta rival, mas não fez o mesmo com a mão de trás, que, segundo protestos do lado carioca, encostou na bola.
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Anderson Daronco, juiz da partida, não enxergou pênalti no lance e mandou o jogo seguir. Da mesma forma, o VAR não recomendou revisão na cabine. Junto a dois ou três vascaínos, até o meia palmeirense Lucas Evangelista reclamou de mão no lance. Porém, como explicou depois, na verdade ele enxergou toque de Lescano. "Eu juro que vi a bola batendo na mão do jogador deles rapaziada, foi mal", comentou o jogador.
O segundo lance ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo. Alan Saldivia recebeu o segundo cartão amarelo depois de falta em Vitor Roque. Em lances como esses, o VAR não pode intervir. Poderia, caso a expulsão do zagueiro do Vasco tivesse acontecido de forma direta.
As reclamações sobre o lance se estenderam à diretoria do Vasco. Admar Lopes, diretor executivo de futebol do clube, classificou a atuação de Daronco como "vergonhosa", prometeu reclamar na CBF sobre a escolha dos árbitros e detonou a equipe do VAR por não ter recomendado a revisão do possível toque de mão de Barboza, considerado por ele como um "lance capital" da partida.
"Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa", disparou, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.
No jogo de volta, no último domingo (8), o Vasco derrotou o Palmeiras por 2 a 1, mas na disputa por pênaltis, o Alviverde levou a melhor, venceu por 5 a 4, e se classificou para a final da competição contra o Grêmio.