Anderson Daronco Luciano Belford/Agência O Dia
CBF escala Daronco para jogo da Série A e rechaça afastamento
Árbitro foi responsável por primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Palmeiras, em São Paulo, e irritou cruz-maltinos
CBF escala Daronco para jogo da Série A e rechaça afastamento
Árbitro foi responsável por primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Palmeiras, em São Paulo, e irritou cruz-maltinos
Jornal espanhol volta a cogitar saída de Endrick, e Mourinho nega
Joia brasileira ficou próxima de sair por empréstimo no começo da temporada europeia, mas treinador barrou transferência na época
Mourinho elogia Endrick e faz coro por mais chances na Seleção
Técnico do Real Madrid reiterou confiança no atacante, que foi convocado para os amistosos contra Japão e Singapura na Data Fifa
Pai aborda permanência de Neymar no Santos: 'Preciso deixar ele feliz'
Camisa 10 tem contrato com o Peixe até dezembro; empresário do craque se tornou CEO do Peixe e abordou sobre possibilidade de renovação
Romário celebra filho na presidência do América: 'Muito orgulho'
Tetracampeão do mundo apoiou Romarinho nas eleições e se mostrou emocionado durante o anúncio oficial, que ocorreu nesta segunda-feira (9)
Sem espaço, zagueiro do Fluminense entra na mira do Athletico
Defensor, de 26 anos, tem seu contrato com o Fluminense até o dezembro de 2030, mas pode mudar de ares na próxima temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.