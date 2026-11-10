Pai e filho, Romário e Romarinho se sucedem na presidência do AméricaAcervo pessoal de Romário
Romário celebra filho na presidência do América: 'Muito orgulho'
Tetracampeão do mundo apoiou Romarinho nas eleições e se mostrou emocionado durante o anúncio oficial, que ocorreu nesta segunda-feira (9)
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Sem espaço, zagueiro do Fluminense entra na mira do Athletico
Defensor, de 26 anos, tem seu contrato com o Fluminense até o dezembro de 2030, mas pode mudar de ares na próxima temporada
Jornal ignora Pelé e escolhe Maradona como maior símbolo da camisa 10
Publicação também deixou Messi para trás em lista com os nomes mais emblemáticos de cada número, do 1 ao 50; Cafu e Ronaldo aparecem
Mulher presa em flagrante por morte de pai de Rony confessa crime
Selma Soares Cordovil, de 48 anos, afirmou ter desferido o golpe de faca no pescoço da vítima e que não se arrepende da decisão
Cucurella diz que Real será imbatível com Vini Jr no auge
Jogador chegou ao clube espanhol durante a disputa da Copa do Mundo; lateral acredita que os merengues tenham melhor futebol do momento
Petkovic fala em 'vexame' do Flamengo e avalia 2026 dos quatro grandes
Entre eliminações e briga por títulos, ex-meia foi sincero ao apontar as maiores surpresas e decepções dos cariocas nesta temporada
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