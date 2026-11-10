Pai e filho, Romário e Romarinho se sucedem na presidência do América - Acervo pessoal de Romário

Pai e filho, Romário e Romarinho se sucedem na presidência do AméricaAcervo pessoal de Romário

Publicado 10/11/2026 19:17

Romarinho, filho do ídolo e atual senador Romário, foi eleito presidente do América nesta segunda-feira (9). Também ex-jogador do clube, o herdeiro anunciou aposentadoria no dia 6 de novembro, aos 33 anos, e logo depois venceu as eleições presidenciais. Na função, ele será sucessor do pai, que assumiu em janeiro de 2024, e comemorou a sequência da dinastia.

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Feliz com a vitória do novo presidente, Romário celebrou o resultado do pleito relembrando o pai, Seu Edevair, que era torcedor fanático do América e deixou o amor ao clube de herança ao restante da linhagem. Além disso, o senador demonstrou orgulho do filho por assumir uma responsabilidade tão grande e confiança de que ele será capaz de render bons frutos ao Mecão.

“Meu pai deve estar feliz pra caramba. Foi ele que me ensinou a torcer pelo America. Tive a alegria de vestir essa camisa e de presidir o clube. Agora, ver meu filho assumir essa responsabilidade me dá muito orgulho. Ele conhece o Mecão por dentro, sabe o que esse clube significa pra torcida e pode contar comigo sempre”, disse Romário.

Romário na presidência do América

Romário fez sua última partida como profissional com a camisa do América, em 2009, com vitória por 2 a 0 sobre o Artsul, para garantir o título da segunda divisão do Carioca daquele ano. Anos depois, no fim de 2023, foi eleito presidente do Mecão em eleição que encheu os torcedores de esperanças para o futuro, com o retorno do ídolo.

Quando assumiu a presidência, em janeiro de 2024, Romário encontrou o América em momento de dificuldades financeiras. Porém, logo no primeiro ano de gestão, fez com que o clube voltasse a pagar em dia os salários de atletas, da comissão técnica e dos funcionários e inclusive as despesas administrativas. O ex-atacante é o atual dono do cargo, e assim será até o fim deste ano, quando dará lugar ao filho.



Romarinho busca ampliar legado

A partir do dia 4 de janeiro de 2027, data marcada para a posse, Romarinho será o novo presidente do América, na tentativa de ampliar o legado do pai. Neste ano, se aposentou após curta passagem final pelo clube, com quatro gols e três assistências em 21 jogos. Agora eleito, o ex-atleta de 33 anos deixa claro o objetivo de devolver a equipe à elite do futebol carioca.

Já nos últimos meses deste ano, Romarinho vinha participando mais ativamente da vida política e administrativa do América, fazendo parte de reuniões dos conselhos e debates sobre o futuro. As principais propostas do filho de Romário são: estruturar uma SAF para o clube, buscar nova sede, retomar outras modalidades esportivas e fortalecer o futebol profissional.