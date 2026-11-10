Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo em seis ocasiõesLívia Villas Boas / CBF

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João André Pombo
O treinador da seleção brasileira de futebol feminino, Arthur Elias, anunciou a lista de convocação para os últimos amistosos de 2026 e deixou de fora a camisa 10 da Seleção, Marta. A equipe, que vai disputar dois amistosos nesta Data Fifa, conta com nove novidades em relação à anterior.
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Apesar da não-convocação da Rainha, o treinador falou de forma tranquila sobre o tema, e garantiu que ela é cotada para o Mundial. "Marta está totalmente nos planos para estar na Copa do Mundo. Isso vai depender, assim como com todas as jogadoras, de como vai estar no momento da lista final, em maio do ano que vem", afirmou o treinador.
A lista com todos os 26 nomes foi anunciada nesta terça-feira (10), no auditório da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Além das jogadoras, também foi escolhida a auxiliar técnica para os duelos contra a equipe japonesa: Renata Costa, técnica do Atlético Piauiense.
Esta Data Fifa irá durar do dia 24 de novembro até o dia 5 do mês seguinte. Ao longo deste período, a Seleção enfrentará o Japão duas vezes, ambas no país do adversário. A primeira partida será em Hiroshima, no Edion Peace Wing, no dia 29 de novembro. Seis dias depois, o duelo será no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.
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Ainda na coletiva da convocação, o treinador exaltou a importância de enfrentar adversários de alto nível e o peso histórico que a seleção japonesa tem dentro da modalidade.
"Entrar em campo e enfrentar uma seleção não só com o retrospecto recente, mas também com o retrospecto histórico. E pelas jogadoras que o Japão tem. Elas se destacam em clubes grandes, a maioria da seleção japonesa joga na liga da Inglaterra, que, para mim, é a principal liga junto com a liga norte-americana, que tem praticamente a outra parte da seleção japonesa. Vão ser dois grandes jogos. Vou tentar dar oportunidade para o máximo de jogadoras, mas pensando em vencer, porque é muito importante encerrar esse ano que vem", garantiu Arthur.

Lista completa da convocação

GOLEIRAS: Lorena (Kansas City), Nastascha (Palmeiras) e Lelê (Corinthians).
DEFENSORAS: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid-ESP) e Tayla (São Paulo)
LATERAIS: Isabela (PSG-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Aline Gomes (Pachuca-MEX)
MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Angel City-EUA), Kaylane (Flamengo) e Yaya (PSG-FRA)
ATACANTES: Marília (Cruzeiro), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Geyse (América-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Al-Qadsiah-SAU), Amanda Gutierres (Boston-EUA) e Gisele (Grêmio)