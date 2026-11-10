Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo em seis ocasiõesLívia Villas Boas / CBF
De olho na Copa do Mundo, Marta é ausência em convocação do Brasil
Capitã e seis vezes melhor do mundo foi preservada visando sequência; Kerolyn, do Barcelona, ficou de fora por problemas físicos
Lista completa da convocação
De olho na Copa do Mundo, Marta é ausência em convocação do Brasil
Capitã e seis vezes melhor do mundo foi preservada visando sequência; Kerolyn, do Barcelona, ficou de fora por problemas físicos
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