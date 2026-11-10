João Fonseca, de 19 anos, é o maior nome do tênis brasileiro na atualidade - Clive Brunskill / AFP

João Fonseca, de 19 anos, é o maior nome do tênis brasileiro na atualidade Clive Brunskill / AFP

Publicado 10/11/2026 22:40

Ronaldo e Celina Locks anunciaram nesta terça-feira (10) a terceira edição do Leilão Galácticos, tradicional ação organizada pelo ex-jogador que visa mobilizar recursos para o fortalecimento de lideranças comunitárias e promoção do desenvolvimento social no Brasil. Para este ano, algumas das experiências disputadas incluem uma raquete autografada por João Fonseca , ir a Roland Garros em 2027 e até jogar tênis com o Fenômeno.

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Os participantes poderão adquirir itens, experiências de moda, encontros com personalidades, viagens e outros. Entre as visitas, a mais relevante é a chance de comparecer ao GP de Miami de Fórmula 1 de 2027, em que será possível estar nos três dias de evento, ter acesso ao pit lane e mais instalações do paddock. Os participantes poderão adquirir itens, experiências de moda, encontros com personalidades, viagens e outros. Entre as visitas, a mais relevante é a chance de comparecer ao GP de Miami de Fórmula 1 de 2027, em que será possível estar nos três dias de evento, ter acesso ao pit lane e mais instalações do paddock.

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"Chegar à terceira edição do Leilão Galácticos é uma oportunidade de ampliar a mobilização em torno do trabalho da Fundação Fenômenos", disse Ronaldo sobre a ação e sua entidade criada em 2010, durante a Copa do Mundo na África do Sul. "Acreditamos na força das lideranças comunitárias e na importância de criar condições para que elas continuem transformando suas realidades", seguiu. "Chegar à terceira edição do Leilão Galácticos é uma oportunidade de ampliar a mobilização em torno do trabalho da Fundação Fenômenos", disse Ronaldo sobre a ação e sua entidade criada em 2010, durante a Copa do Mundo na África do Sul. "Acreditamos na força das lideranças comunitárias e na importância de criar condições para que elas continuem transformando suas realidades", seguiu.

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Em 2025, várias personalidades do futebol e esporte em geral marcaram presença no evento de Ronaldo e Celina, como os ex-jogadores da seleção brasileira Edmílson e Kaká e o narrador Galvão Bueno. O time das celebridades foi representado por Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, Gaby Amarantos, Virgínia Fonseca e demais famosos. Em 2025, várias personalidades do futebol e esporte em geral marcaram presença no evento de Ronaldo e Celina, como os ex-jogadores da seleção brasileira Edmílson e Kaká e o narrador Galvão Bueno. O time das celebridades foi representado por Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, Gaby Amarantos, Virgínia Fonseca e demais famosos.

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Um dos itens mais caros arrematados na última edição foi uma obra de arte da dupla "Os Gêmeos", por R$ 1,15 milhão. Os presentes compraram também um jantar de R$ 600 mil com Lionel Messi, um jogo de padel com Vinícius Júnior, adquirido por Virgínia e até um pedaço de grama do pentacampeonato da seleção brasileira. O certame de 2026 está marcado para 24 de novembro. Um dos itens mais caros arrematados na última edição foi uma obra de arte da dupla "Os Gêmeos", por R$ 1,15 milhão. Os presentes compraram também um jantar de R$ 600 mil com Lionel Messi, um jogo de padel com Vinícius Júnior, adquirido por Virgínia e até um pedaço de grama do pentacampeonato da seleção brasileira. O certame de 2026 está marcado para 24 de novembro.

Um dos principais centroavantes da história do futebol, Ronaldo Fenômeno vive sequência de empreendimentos após ter pendurado as chuteiras em 2011. No âmbito dos clubes, o ex-atacante já participou de projetos no Real Valladolid, da Espanha, e no Cruzeiro. Além disso, se arrisca no mercado corporativo e na comunicação.