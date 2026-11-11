Gabriel Magalhães, em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF
“Somos jogadores de alto nível, o que queremos é estar sempre jogando. Na expressão dele, muitas pessoas interpretaram mal, mas somos seres humanos, às vezes precisamos de descanso também mentalmente, mas não é o caso. Quando viemos para a Seleção, temos que aproveitar ao máximo com nossos companheiros”, declarou o defensor, em entrevista coletiva.
“Acho que muitas pessoas interpretam mal. No caso do Raphinha, nós não vemos que ele queira descansar ou algo do tipo. Sabemos o quanto se doa pela Seleção, o quanto quer estar na Seleção. É um menino exemplar. O quanto trabalha e quer estar sempre dentro”, complementou.
O que disse Raphinha
“Se o Ancelotti quer contar comigo, sabe que tem que gerenciar meus minutos. Ele, como treinador, sabe que precisa distribuir o tempo de jogo. Ele sabe que seria complicado também para o Brasil, e sabe como administrar os minutos. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe que estou me recuperando de uma lesão. Estou bem, mas não 100%”, afirmou o atacante, quando renovou com o Barcelona.
Outras respostas de Gabriel Magalhães
. Copa do Mundo de 2026: “Foi um sonho para mim e continua sendo um sonho. Eu tenho um sonho de jogar outra Copa do Mundo. Obviamente, não terminou da forma que queríamos, mas o sonho continua. Muitas coisas servem de aprendizado e, agora, que possamos nos preparar da melhor forma possível”.
. Aprendizados com a eliminação: “São muitos aprendizados. Aqui dentro da Seleção sabemos o que temos que melhorar, o que temos que fazer diariamente para chegar bem na próxima Copa do Mundo. Então, agora é focar no que temos que fazer. Temos os jogos pela frente e o mais importante é vencer. Independente do adversário, temos que entrar em campo e ganhar os jogos. Isso com certeza vai nos dar confiança”.
. Liderança: “É receber os meninos novos da melhor forma possível e passar para eles a nossa experiência. O mais importante é como você está vestindo a camisa da Seleção. Sabemos que a camisa é a mais pesada do mundo, então tentamos passar também para eles a tranquilidade de poder desfrutar de cada momento, mas com muita responsabilidade”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.