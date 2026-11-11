Gabriel Magalhães, em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Gabriel Magalhães, em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/11/2026 08:09

Gabriel Magalhães defendeu Raphinha das críticas que recebeu por pedir controle de carga nos amistosos do Brasil com Japão e Singapura , que acontecerão nos próximos dias. O zagueiro do Arsenal rasgou elogios ao atacante do Barcelona e rechaçou qualquer tipo de polêmica.

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“Somos jogadores de alto nível, o que queremos é estar sempre jogando. Na expressão dele, muitas pessoas interpretaram mal, mas somos seres humanos, às vezes precisamos de descanso também mentalmente, mas não é o caso. Quando viemos para a Seleção, temos que aproveitar ao máximo com nossos companheiros”, declarou o defensor, em entrevista coletiva.



“Acho que muitas pessoas interpretam mal. No caso do Raphinha, nós não vemos que ele queira descansar ou algo do tipo. Sabemos o quanto se doa pela Seleção, o quanto quer estar na Seleção. É um menino exemplar. O quanto trabalha e quer estar sempre dentro”, complementou.

“Somos jogadores de alto nível, o que queremos é estar sempre jogando. Na expressão dele, muitas pessoas interpretaram mal, mas somos seres humanos, às vezes precisamos de descanso também mentalmente, mas não é o caso. Quando viemos para a Seleção, temos que aproveitar ao máximo com nossos companheiros”, declarou o defensor, em entrevista coletiva.“Acho que muitas pessoas interpretam mal. No caso do Raphinha, nós não vemos que ele queira descansar ou algo do tipo. Sabemos o quanto se doa pela Seleção, o quanto quer estar na Seleção. É um menino exemplar. O quanto trabalha e quer estar sempre dentro”, complementou.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

O que disse Raphinha

Raphinha solicitou que Carlo Ancelotti administrasse seus minutos, já que sofreu lesão na coxa direita no último período de amistosos, entre o fim de setembro e o início de outubro.



“Se o Ancelotti quer contar comigo, sabe que tem que gerenciar meus minutos. Ele, como treinador, sabe que precisa distribuir o tempo de jogo. Ele sabe que seria complicado também para o Brasil, e sabe como administrar os minutos. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe que estou me recuperando de uma lesão. Estou bem, mas não 100%”, afirmou o atacante, quando renovou com o Barcelona.

Outras respostas de Gabriel Magalhães

. Como implementar um sistema defensivo forte: “Conversamos muito sobre isso no clube. Sabemos da qualidade do nosso elenco, sabemos que se não tomarmos gol, estamos mais próximos de ganhar jogos, e é algo que trabalhamos diariamente, dentro de campo, fora de campo, também conversando. E aqui na Seleção não é diferente, temos conversado muito sobre isso, sabemos o quão importante é não sofrer gols. Agora temos novos jogadores de muita qualidade também, que estão em grandes clubes. Espero que possamos criar também essa força dentro do nosso elenco”.



. Copa do Mundo de 2026: “Foi um sonho para mim e continua sendo um sonho. Eu tenho um sonho de jogar outra Copa do Mundo. Obviamente, não terminou da forma que queríamos, mas o sonho continua. Muitas coisas servem de aprendizado e, agora, que possamos nos preparar da melhor forma possível”.



. Aprendizados com a eliminação: “São muitos aprendizados. Aqui dentro da Seleção sabemos o que temos que melhorar, o que temos que fazer diariamente para chegar bem na próxima Copa do Mundo. Então, agora é focar no que temos que fazer. Temos os jogos pela frente e o mais importante é vencer. Independente do adversário, temos que entrar em campo e ganhar os jogos. Isso com certeza vai nos dar confiança”.



. Liderança: “É receber os meninos novos da melhor forma possível e passar para eles a nossa experiência. O mais importante é como você está vestindo a camisa da Seleção. Sabemos que a camisa é a mais pesada do mundo, então tentamos passar também para eles a tranquilidade de poder desfrutar de cada momento, mas com muita responsabilidade”.