Vitor Reis volta a defender a seleção brasileira nesta Data Fifa - Rafael Ribeiro / CBF

Vitor Reis volta a defender a seleção brasileira nesta Data FifaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/11/2026 08:51

Vitor Reis destacou a confiança recebida de Carlo Ancelotti por ter sido convocado para representar o Brasil nos amistosos com Japão e Singapura , que acontecerão nos próximos dias. Aos 20 anos, o zagueiro só disputou quatro jogos pelo Manchester City nesta temporada. Mesmo assim, voltou a aparecer na lista do técnico italiano.

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“É muito importante ter a confiança do Ancelotti, que nos chama para nos conhecer melhor. Por isso, precisamos trabalhar muito para que, quando a oportunidade aparecer, aqui ou no clube, estejamos prontos”, disse o jogador, em entrevista coletiva.



O defensor não é o único exemplo de jovem com baixa minutagem chamado para a Seleção. Estêvão, no Chelsea, Endrick, no Real Madrid, e Allan, no próprio Manchester City, passam por cenário parecido. “Não temos muitos minutos nos clubes, mas estamos em equipes grandes e, nos treinamentos, há jogadores que nos ajudam a evoluir no dia a dia”, afirmou Vitor Reis. “É muito importante ter a confiança do Ancelotti, que nos chama para nos conhecer melhor. Por isso, precisamos trabalhar muito para que, quando a oportunidade aparecer, aqui ou no clube, estejamos prontos”, disse o jogador, em entrevista coletiva.O defensor não é o único exemplo de jovem com baixa minutagem chamado para a Seleção. Estêvão, no Chelsea, Endrick, no Real Madrid, e Allan, no próprio Manchester City, passam por cenário parecido. “Não temos muitos minutos nos clubes, mas estamos em equipes grandes e, nos treinamentos, há jogadores que nos ajudam a evoluir no dia a dia”, afirmou Vitor Reis.

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Sob o comando de Carlo Ancelotti, o primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

Outras respostas de Vitor Reis

. Retorno à Seleção: “Primeiramente, fico muito feliz por retornar. Vestir essa camisa é muito gratificante. O segredo é sermos nós mesmos, trabalharmos forte e duro no dia a dia para, quando a oportunidade aparecer, honrarmos a camisa. É agir com naturalidade e ser quem eu sou”.



. Nova geração de jogadores: “Fico feliz e contente por estar nesta nova era da Seleção. Também fico muito feliz por encontrar companheiros que tive nos clubes e nas seleções de base. Creio que nós, jogadores jovens, temos muito potencial e contamos com a tranquilidade de todos na Seleção para fazermos o nosso trabalho e mostrarmos o motivo de estarmos aqui. É um sonho realizado para todos”.



. Experiência dos mais velhos: “Nos treinos, tentamos extrair o máximo dos jogadores da defesa. O Gabriel (Magalhães) faz um trabalho fenomenal no clube e aqui. Na outra passagem, joguei com o Marquinhos, que é meu ídolo desde pequeno. Jogar com pessoas assim faz você crescer não apenas no futebol, mas também na parte humana”.



. Referências: “É muito importante para nós termos esses pilares. Há muitos jogadores jovens, e precisamos dessas referências para crescer e evoluir. Marquinhos e Gabriel Magalhães nos deixam tranquilos e nos ajudam dentro de campo. Também são pessoas fenomenais”.



. Importância da seleção de base: “Isso nos ajuda muito. Começamos a entender o tamanho desta camisa e da Seleção, e isso nos faz crescer. É muito importante percorrer esse caminho dentro da Seleção. Ganhei o Sul-Americano Sub-17 e fui capitão. Também disputei a Copa do Mundo Sub-17, e foi muito gratificante para mim carregar a braçadeira. Fico feliz por retornar agora à principal”.



. Convívio com Vini Jr e Raphinha: “É muito gratificante. Jogar contra eles e dividir o vestiário com jogadores assim parecia algo muito distante. Quando você chega aqui, vê que são pessoas tranquilas e humildes, com quem pode conversar normalmente e que ajudam muito. Não foi nada fácil jogar contra os dois quando eu estava no Girona, mas fiquei muito feliz por disputar uma partida desse nível”.