Carlo Ancelotti (ao centro) em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF
No início do coletivo, a Seleção foi: Bento; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Marlon Gomes e Gabriel Bontempo; Rayan, Estêvão, Raphinha e Vini Jr. Entre os volantes, Andrey Santos e João Gomes foram testados ao lado de Gabriel Bontempo. André Luiz também apareceu.
Um nome certo no setor é Bruno Guimarães, que não treinou pelo terceiro dia consecutivo. Ele voltou a ser preservado da parte mais pesada da atividade, por controle de carga. Antes, na segunda (9) e na terça (10), ficou na academia.
Sendo assim, a tendência é que a defesa seja formada justamente por Bento, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. O ataque, por Estêvão, Vini Jr e Raphinha. Depois de encarar o Japão, a Amarelinha terá Singapura pela frente, terça-feira (17), às 7h, no mesmo local.
Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo
A lista de convocados de Carlo Ancelotti
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)
. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
. Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
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