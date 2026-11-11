Tchouaméni em ação pela França na Copa do Mundo de 2026 - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Tchouaméni em ação pela França na Copa do Mundo de 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 11/11/2026 10:48

O meio-campista Aurélien Tchouaméni, com uma lesão na região pubiana, será desfalque nos jogos que a França disputará contra Itália e Turquia pela Liga das Nações da Europa , anunciou nesta terça-feira (10) a comissão técnica dos 'Bleus'.

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Essa é a terceira baixa desde o início da segunda convocação sob o comando do técnico Zinedine Zidane, após os cortes do zagueiro Pierre Kalulu e do atacante Marcus Thuram, substituídos na lista por Sael Kumbedi e Eli Junior Kroupi.



Com o desfalque do volante do Real Madrid, que tem 26 anos e disputou 50 partidas pela seleção, Zidane perde uma referência no meio-campo francês. Essa é a terceira baixa desde o início da segunda convocação sob o comando do técnico Zinedine Zidane, após os cortes do zagueiro Pierre Kalulu e do atacante Marcus Thuram, substituídos na lista por Sael Kumbedi e Eli Junior Kroupi.Com o desfalque do volante do Real Madrid, que tem 26 anos e disputou 50 partidas pela seleção, Zidane perde uma referência no meio-campo francês.

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O técnico tampouco pode contar com Manu Koné, que retornou recentemente aos gramados pela Roma após se recuperar de uma lesão muscular.



Tchouaméni estava justamente voltando à ativa após a lesão na região pubiana sofrida durante a Copa do Mundo na América do Norte, na qual a França foi eliminada nas semifinais pela Espanha. O técnico tampouco pode contar com Manu Koné, que retornou recentemente aos gramados pela Roma após se recuperar de uma lesão muscular.Tchouaméni estava justamente voltando à ativa após a lesão na região pubiana sofrida durante a Copa do Mundo na América do Norte, na qual a França foi eliminada nas semifinais pela Espanha.

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Por esse motivo, ele ficou de fora da primeira lista de convocados de Zidane, anunciada no final de setembro.



Desde então, Tchouaméni havia recuperado um bom nível físico e competitivo na equipe madridista, o que lhe permitiu retornar à seleção para esta data Fifa, antes de sofrer uma nova recaída muscular. Por esse motivo, ele ficou de fora da primeira lista de convocados de Zidane, anunciada no final de setembro.Desde então, Tchouaméni havia recuperado um bom nível físico e competitivo na equipe madridista, o que lhe permitiu retornar à seleção para esta data Fifa, antes de sofrer uma nova recaída muscular.

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Com três vitórias e um empate em quatro partidas, a França lidera o Grupo 1 da Liga das Nações.



Os 'Bleus' estão com a classificação para as quartas de final bem encaminhada antes de enfrentarem a Itália, na quinta-feira em Milão, e a Turquia, no domingo em Bordeaux. Com três vitórias e um empate em quatro partidas, a França lidera o Grupo 1 da Liga das Nações.Os 'Bleus' estão com a classificação para as quartas de final bem encaminhada antes de enfrentarem a Itália, na quinta-feira em Milão, e a Turquia, no domingo em Bordeaux.

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França ainda não perdeu com Zidane

A França espera manter a invencibilidade sob o comando de Zidane. O técnico, que assumiu a seleção em agosto, conquistou três vitórias e um empate em quatro jogos na última Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro. Agora, quer repetir o bom desempenho neste mês, diante de Itália e Turquia.

. Turquia 0x1 França, em Izmit (25/09)

. Bélgica 0x1 França, em Bruxelas (28/09)

. França 1x1 Itália, em Paris (2/10)

. França 4x1 Bélgica, em Paris (5/10)