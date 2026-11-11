Coutinho em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Coutinho em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 11/11/2026 13:58

O meia Philippe Coutinho, de 34 anos, deve ficar no Santos na próxima temporada. De acordo com informações da "ESPN", o ex-jogador do Vasco está feliz na Vila Belmiro e a possibilidade de assinar um novo contrato é bastante grande.

Coutinho chegou ao Peixe no segundo semestre e tem contribuído para a recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro. Ele entrou em campo em sete jogos, anotou dois gols e deu uma assistência.

Porém, a continuidade do meia defende da renovação de Neymar. O camisa 10, assim como Coutinho, tem contrato com o Peixe somente até dezembro. A diretoria deverá concluir as negociações depois da segunda metade do mês que vem.

Até o fim da temporada, o Santos tem quatro partidas pelo Brasileiro: Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo. Em nono lugar, o Peixe ainda alimenta alguma esperança de uma classificação para a Libertadores. Neymar deve ter condições de entrar em campo em todos os jogos.

Desde que voltou ao Santos no ano passado, Neymar entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências. Na atual temporada, foram 27 jogos, 10 gols e oito assistências. Ele tem contrato até dezembro.



Neymar tem feito algumas mudanças no Santos desde que chegou. O camisa 10 influenciou inclusive a contratação de alguns jogadores como Philippe Coutinho, Arthur e Everton Cebolinha, que foram contratados recentemente pelo Peixe para o segundo semestre. O seu pai se tornou CEO do futebol santista.



Com contrato com o camisa 10 até o fim do ano, Neymar ainda não tem sua permanência garantida no Santos na próxima temporada. O camisa 10 tem recebido consultas de equipes dos Estados Unidos e ainda avalia o que fará em 2027. Recentemente, o craque abordou seus planejamentos para a aposentadoria.



"Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p... nenhuma. Eu vou fazer assim: hoje eu estou com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não estou com vontade de fazer p... nenhuma", afirmou em entrevista ao canal "Varanda Gourmet".



Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como

Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.



Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.



Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.