Jonathan Jesus treinando com a seleção brasileira em sua primeira convocaçãoRafael Ribeiro/CBF
Jonathan Jesus relata trajetória até convocação: 'Foi muito díficil'
Defensor do Cruzeiro, de 22 anos, foi chamado pela primeira vez em sua carreira por Ancelotti para atuar contra Japão e Singapura
Jonathan Jesus relata trajetória até convocação: 'Foi muito díficil'
Defensor do Cruzeiro, de 22 anos, foi chamado pela primeira vez em sua carreira por Ancelotti para atuar contra Japão e Singapura
Ex-meia do Flamengo, Djalminha explica 'diferencial' de Arrascaeta
Campeão da Copa do Brasil de 1990 e do Campeonato Brasileiro de 1992, ex-craque rasgou elogios ao atual camisa 10 rubro-negro
Ídolo de clube da Série A morre aos 85 anos
Revelado pela Ponte Preta, jogador defendeu o Athletico-PR entre 1970 e 1974 e foi destaque na conquista do Campeonato Paranaense de 1970
Botafogo recebe proposta de R$ 11 milhões por atacante
Jogador, de 26 anos, custou cerca de R$ 34 milhões e tem contrato com o clube carioca até 2028; Tite irá avaliá-lo antes de uma decisão
Emissora se retrata após jornalista chamar tenista de 'horrível'
Atleta número 2 do mundo no ranking WTA sofreu ofensas pessoais ao aparecer em comercial durante transmissão ao vivo do canal beIN Sports
Jogador de 22 anos morre vítima de parada cardíaca em treino na França
Wanis Honsor recebeu atendimento assim que passou mal e a equipe médica realizou manobras de reanimação, mas não resistiu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.