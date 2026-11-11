Jonathan Jesus treinando com a seleção brasileira em sua primeira convocação - Rafael Ribeiro/CBF

Jonathan Jesus treinando com a seleção brasileira em sua primeira convocaçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 11/11/2026 17:12

O zagueiro Jonathan Jesus foi uma das novidades na última convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção na próxima Data Fifa, contra o Japão e Singapura. Em entrevista à "CBF TV", ele relatou as grandes dificuldades e barreiras que atravessou ao longo de sua vida pessoal e profissional até receber o chamado para vestir a amarelinha.

"Tive muita falta de oportunidade né? Saí de São Paulo, ali de Santos, foi muito gratificante poder jogar ali na base da Portuguesa (Santista) e poder ir para outro estado assim. Não tinha muitas condições, então foi muito difícil também para a minha família. Fizemos uma vaquinha lá, compramos uma passagem para ir para o Ceará e foram três dias no ônibus (...) Fui fazer um teste, pude passar e realizar meu sonho de jogar em uma grande equipe", afirmou o defenso.

Junto do zagueiro André Luiz, do Corinthians, Marlon Gomes, cria do Vasco, Alisson Santana, do Shakhtar, e Allan, joia do Manchester City, também foram convocados pela primeira vez na carreira para integrar o elenco profissional da Seleção Brasileira.

Os jovens vão ter suas primeiras oportunidades de entrar em campo pelo Brasil, inicialmente contra o Japão, no sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Logo depois, a Seleção terá Singapura como adversária, na próxima terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no mesmo local: o Estádio Nacional de Singapura.

Além disso, o zagueiro do Cruzeiro aproveitou a oportunidade e disse que está sentindo uma realização muito grande em representar o Brasil, mas também admitiu uma certa surpresa com a convocação.

"Me sentindo realizado, né? De poder estar aqui, estar na Seleção Brasileira com grandes jogadores, é uma felicidade imensa (...) Eu fiquei muito surpreso, mano. Eu estava concentrado antes do jogo, aí botei para escutar a convocação no meu tablet e, quando saiu o meu nome, fiquei muito feliz, lógico! A gritaria dos meus companheiros, a felicidade, então, sim, fiquei muito feliz e muito surpreso também", garantiu com muita alegria o defensor.

Por fim, ele revelou quem são os jogadores nos quais se inspira e tenta se espelhar dentro de campo: "Tem alguns nomes que talvez eu não lembre por ser muito lá atrás, mas Thiago Silva, Marquinhos, como você falou (entrevistador), são muito experientes. Gabriel, que hoje está fazendo uma baita temporada no Arsenal", finalizou Jonathan.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza