Florent Houzot, da beIN Sports, veio à público, nesta quarta-feira (11), em nome da empresa, pedir desculpa a Aryna Sabalenka depois de um dos jornalistas contratados pela emissora, ofender a aparência da renomada tenista durante o intervalo de uma transmissão ao vivo.
O comunicador em questão se chama Matthieu Solier, e a "gafe" aconteceu pois ele esqueceu de fechar o microfone quando começaram a passar as publicidades no intervalo da WTA Finals. No momento em que a tenista bielorrussa apareceu na tela, ele indagou: "Olha, olha, olha. Ela é horrível", sem ter nenhuma noção de que seu comentário descabido de educação tinha sido transmitido para milhares de telespectadores.
O trecho em que o jornalista francês criticou a aparência de Sabalenka viralizou nas redes sociais de forma muito rápida, gerando muitas críticas a ele, mas também à emissora. Em resposta à repercussão, Florent Houzot, executivo da empresa, respondeu uma publicação no 'X' que falava sobre o tema, e lamentou o ocorrido.
"Lamento e condeno firmemente os comentários feitos esta noite ao vivo durante a transmissão das WTA Finals. Esses comentários não representam os valores da beIN SPORTS. Reafirmo o nosso compromisso com um tratamento respeitoso de todos os atletas e intervenientes nas nossas emissões", afirmou.
De acordo com veículos de comunicação franceses, a situação cresceu tanto que o órgão regulador da comunicação audiovisual e digital na França, a Arcom entrou no caso e avalia qual são as medidas cabivéis para penalizar tanto o comunicador de forma individual, quanto a empresa, por ter sido o "palco" para os ataques pessoais terem sido disseminados.
Dentro de quadra
Agora, Sabalenka vai enfrentar Mirra Andreeva pela segunda rodada da fase de grupos das WTA Finals, nesta quarta-feira (11). A bielorrussa estreou com vitória sobre Karolina Muchova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 7/5.
A renomada tenista, atualmente na segunda posição entre as melhores do mundo, nunca conseguiu conquistar a competição em toda sua carreira. Ela já conseguiu chegar nas finais da competição em duas oportunidades, mas amargou o vice-campeonato para em 2022 para a Caroline Garcia e no ano passado para Rybakina. Em sua sexta participação, Sabalenka busca o título inédito.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato
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