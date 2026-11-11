Mictórios Inteligentes (S-Urinals) utilizados pelo Manchester City - Divulgação/Kamleon

Mictórios Inteligentes (S-Urinals) utilizados pelo Manchester CityDivulgação/Kamleon

Publicado 11/11/2026 15:11

Premier League passaram a usar mictórios inteligentes capazes de analisar a urina dos jogadores em tempo real e informar, em poucos segundos, o nível de hidratação de cada atleta. A busca por pequenas vantagens no futebol de alto rendimento chegou a um lugar inusitado: o banheiro. Clubes dapassaram a usar mictórios inteligentes capazes de analisar a urina dos jogadores em tempo real e informar, em poucos segundos, o nível de hidratação de cada atleta.

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A tecnologia, chamada de S-Urinal (o “S” vem de “smart”, inteligente em inglês), foi desenvolvida pela empresa espanhola Kamleon. Arsenal, Aston Villa, Manchester City, Manchester United e Ipswich Town estão entre os clubes ingleses que já instalaram os equipamentos em seus centros de treinamento, o que representa cerca de um em cada quatro times da liga. A informação foi revelada pelo site The Athletic.

A tecnologia, chamada de S-Urinal (o “S” vem de “smart”, inteligente em inglês), foi desenvolvida pela empresa espanhola Kamleon. Arsenal, Aston Villa, Manchester City, Manchester United e Ipswich Town estão entre os clubes ingleses que já instalaram os equipamentos em seus centros de treinamento, o que representa cerca de um em cada quatro times da liga. A informação foi revelada pelo site The Athletic.



Como funciona

O uso é simples. Cada mictório tem uma tela sensível ao toque, na qual o jogador escolhe o próprio nome ou opta por fazer o teste de forma anônima. Em seguida, basta urinar normalmente.

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Sensores acoplados ao equipamento medem, na hora, a densidade, a cor, o volume e a concentração de eletrólitos da urina. Logo depois, o atleta recebe na tela uma nota de 0 a 100 sobre o nível de hidratação, acompanhada de uma cor: verde, amarelo ou vermelho. Ao mesmo tempo, os dados são enviados ao departamento médico do clube. Sensores acoplados ao equipamento medem, na hora, a densidade, a cor, o volume e a concentração de eletrólitos da urina. Logo depois, o atleta recebe na tela uma nota de 0 a 100 sobre o nível de hidratação, acompanhada de uma cor: verde, amarelo ou vermelho. Ao mesmo tempo, os dados são enviados ao departamento médico do clube.

Por que isso importa

A hidratação tem impacto direto no rendimento físico e na prevenção de lesões. Até então, muitos clubes não conseguiam fazer testes diários por causa do tempo exigido pelos métodos tradicionais de coleta e análise em laboratório. Com o novo sistema, o acompanhamento passa a fazer parte da rotina dos jogadores, sem esforço extra.

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Ao The Athletic, Jordi Ferre, CEO da Kamleon, explicou a lógica da invenção.



“ A vantagem do feedback em tempo real é permitir uma ação imediata. A hidratação é muito dinâmica e, por isso, faz sentido agir sobre o problema imediatamente, em vez de um dia depois, após a análise dos dados, o que costumava acontecer da maneira antiga”, afirmou.



A ferramenta também se mostrou útil para acompanhar atletas que fazem jejum durante o Ramadã, período em que o controle da hidratação exige atenção redobrada.

Ao The Athletic, Jordi Ferre, CEO da Kamleon, explicou a lógica da invenção.“ A vantagem do feedback em tempo real é permitir uma ação imediata. A hidratação é muito dinâmica e, por isso, faz sentido agir sobre o problema imediatamente, em vez de um dia depois, após a análise dos dados, o que costumava acontecer da maneira antiga”, afirmou.A ferramenta também se mostrou útil para acompanhar atletas que fazem jejum durante o Ramadã, período em que o controle da hidratação exige atenção redobrada.

Estrelas entre os usuários



Segundo o Flashscore, nomes como Erling Haaland e Ryan Cherki, do Manchester City, e Declan Rice, do Arsenal, estão entre os jogadores que usam o sistema no dia a dia.



Tendência fora da Inglaterra

A novidade não se limita à Premier League. Na Espanha, Barcelona, Villarreal e Athletic Club também adotaram a tecnologia. Na França, o Monaco já conta com os mictórios inteligentes em suas instalações.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato