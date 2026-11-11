Wanis Honsor morreu após passar mal no treino - Divulgação/Saint-Denis FC

Wanis Honsor morreu após passar mal no treinoDivulgação/Saint-Denis FC

Publicado 11/11/2026 15:30

Uma tragédia abalou o futebol francês nesta quarta-feira (11). Wanis Honsor, de 22 anos, sofreu uma parada cardíaca durante treinamento do Saint-Denis FC , clube da ilha francesa da Reunião, no Oceano Índico. O lateral-esquerdo recebeu atendimento médico logo assim que passou mal e uma equipe médica entrou em ação para tentar salvar a vida do jogador, mas ele não resistiu.

Os médicos realizaram manobras de reanimação, mas não surtiram efeito. A morte do jovem atleta gerou profunda consternação em dirigentes, colegas de equipe e torcedores, que manifestaram condolências aos familiares e amigos próximos. Wanis Honsor foi revelado nas categorias de base do Rouen. A diretoria do clube prestou homenagem ao jogador e lamentou o episódio.

"O FC Rouen 1899 soube, na manhã de hoje, com profundo pesar, do falecimento repentino de Wanis Honsor, que sofreu uma parada cardíaca durante um treinamento em seu clube, o Saint-Denis FC. O FC Rouen expressa suas sinceras condolências à sua família e entes queridos", publicou o clube.

Durante a temporada 2023/24, Wanis Honsor chegou a disputar três partidas oficiais pela equipe principal do Rouen nas competições francesas e marcou um gol. Já em 2024/25, o lateral-esquerdo defendeu o FC Dieppe e participou da campanha de acesso à quarta divisão. Ao todo, foram 10 partidas disputadas e nenhuma participação direta em gol. O clube lamentou a morte.

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Wanis Honsor, ocorrido nesta quarta-feira, em Saint-Denis (Reunião). Wanis sofreu um mal súbito cardíaco durante um treino com seu clube, o Saint-Denis FC. Um talentoso jogador canhoto que atuava como lateral, Wanis defendeu o FC Dieppe na temporada 2024/25, participando da campanha de acesso do clube à National 2, sob o comando de Djilalli Bekkar", publicou.

Wanis Honsor nasceu em Le Havre, importante cidade portuária, localizada na região da Normandia, e faria 23 anos no dia 19 de novembro.