Wanis Honsor morreu após passar mal no treinoDivulgação/Saint-Denis FC
Jogador de 22 anos morre vítima de parada cardíaca em treino na França
Wanis Honsor recebeu atendimento assim que passou mal e a equipe médica realizou manobras de reanimação, mas não resistiu
Volante do Flamengo aparece em lista de prioridades do River Plate
Após renovação, jogador tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2029, mas interessa ao clube argentino para a próxima temporada
Zidane confirma Mbappé como novo desfalque na França
Atacante do Real Madrid tem desconforto na posterior da coxa e não entrará em campo nesta quinta-feira (12), contra a Itália, no San Siro
Vasco fecha parceria com empresa europeia para gerir sócio-torcedor
Nova patrocionadora também será responsável pela bilheteria dos jogos; Real Madrid, Barcelona e a Fórmula 1 têm vínculo com a Fever
Estados Unidos mira Guardiola para o lugar de Pochettino
Com a iminente saída do treinador argentino para o Manchester United, seleção americana busca substituto e sonha com ex-técnico do City
Ex-volante se afasta da vida pública após golpe de R$ 32 milhões
Jucilei, ex-Corinthians e Seleção, investiu em pirâmide de criptomoedas do ‘Sheik dos Bitcoins’ e ainda tenta recuperar o dinheiro
Léo Moura elogia laterais do Flamengo, mas cobra reforços para 2027
Ex-defensor do Mais Querido apontou Varela 'um pouco à frente' de Royal, e definiu posição que deve ser prioridade na próxima janela
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.