Pochettino está no comando da seleção norte-americana há quase dois anosReprodução / Instagram
Manchester United se aproxima de acordo com Pochettino
Após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, clube negocia com treinador da seleção dos Estados Unidos e deve demitir Carrick
Manchester United se aproxima de acordo com Pochettino
Após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, clube negocia com treinador da seleção dos Estados Unidos e deve demitir Carrick
Blatter diz que Infantino precisa de ajuda psicológica e critica Fifa
Suíço também questionou a decisão do atual mandatário de criar o Prêmio da Paz e concedê-lo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Santos monitora Raphael Veiga, mas Palmeiras conta com o meia em 2027
Meia não deve ficar no América-MEX, onde está emprestado até dezembro, e tende a voltar ao Verdão, com quem tem contrato até 2028
Máscara usada por Danilo nos treinos é produzida pelo Flamengo
Equipamento possui tecnologia digital e material com potencial de absorção de impactos para proteger a mandíbula do zagueiro
Neymar tem gatilho de renovação automática no Santos
Desde que retornou ao Peixe no ano passado, o camisa 10 entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências
Jonathan Jesus relata trajetória até convocação: 'Foi muito díficil'
Defensor do Cruzeiro, de 22 anos, foi chamado pela primeira vez em sua carreira por Ancelotti para atuar contra Japão e Singapura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.