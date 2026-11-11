Pochettino está no comando da seleção norte-americana há quase dois anos - Reprodução / Instagram

Pochettino está no comando da seleção norte-americana há quase dois anosReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 18:00

Manchester United ainda nem definiu o futuro de Michael Carrick, mas já negocia com um substituto. Segundo o jornal britânico "The Athletic", os Red Devils encaminharam um acordo com o técnico Maurício Pochettino, da seleção dos Estados Unidos. O clube inglês busca resolver os últimos trâmites com a federação americana de futebol para efetuar a mudança no comando da equipe.

Mauricio Pochettino comanda os Estados Unidos desde 2024 e é bem avaliado. O treinador argentino, de 54 anos, tem multa rescisória avaliada em 10 milhões de dólares (R$ 55 milhões). Caso seja contratado, o United será o quarto clube inglês da carreira do técnico, que já passou por Southampton, Tottenham e Chelsea. Ele também já comandou o Espanyol e o Paris Saint-Germain.

Contratado em setembro de 2024, Pochettino comandou os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026. A seleção chegou às oitavas de final, depois de avançar como líder de seu grupo e vencer a Bósnia e Herzegovina na fase eliminatória. O sonho americano terminou com a derrota para a Bélgica por 4 a 1. Mesmo com a eliminação, a avaliação foi satisfatória e ele renovou até 2030.

Crise no Manchester United

Após 40 anos, o Manchester United voltou a terminar uma rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. No último domingo (8), os Red Devils empataram com o Aston Villa por 4 a 4, com dois gols marcados nos acréscimos para evitar a derrota. Mesmo assim, manteve o jejum de vitórias na competição e caiu para o 18º lugar com oito pontos e apenas uma vitória em dez jogos.

A última vez em que o time havia terminado a rodada entre os três últimos colocados com pelo menos nove jogos foi em 1986. Na época, o desempenho levou à demissão do técnico Ron Atkinson, seguida pela contratação de Alex Ferguson. A partir da chegada de Ferguson, o Manchester United virou a chave em sua história e viveu um dos períodos mais vitoriosos.

O Manchester United chegou a ficar nove jogos sem vencer na temporada até encerrar o jejum com a vitória por 3 a 2 sobre a Roma, da Itália, na Liga dos Campeões. Mas nem isso foi o suficiente para o time recuperar a confiança. Efetivado no ano passado após a demissão de Ruben Amorim, Michael Carrick conseguiu levar o time ao terceiro lugar no Campeonato Inglês, mas não manteve o mesmo nível em 2026/27.