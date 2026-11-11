Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 11/11/2026 16:30

Athletico, morreu nesta quarta-feira (11), em Curitiba, aos 85 anos. A morte foi confirmada pelo clube em nota oficial. A causa não foi divulgada.

O futebol paranaense perdeu um de seus personagens históricos. Julio José Pepicelli, ex-lateral-esquerdo e ídolo do, morreu nesta quarta-feira (11), em Curitiba, aos 85 anos. A morte foi confirmada pelo clube em nota oficial. A causa não foi divulgada.



O Athletico lamentou a perda e definiu o ex-jogador como um “símbolo de raça e dedicação”. Na nota, o Furacão prestou solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com ele.



Morre Julio José Pepicelli, ex-lateral campeão pelo Athletico Divulgação/Athletico

Campeão em 1970

Julio chegou ao Athletico em 1970 e defendeu o clube até 1974. Logo no primeiro ano, foi um dos destaques do time campeão paranaense, título que encerrou um longo jejum rubro-negro. O lateral atuou ao lado de nomes históricos, como o craque Sicupira, o ponta Nilson Borges, o zagueiro Alfredo e o bicampeão mundial Djalma Santos.





Conhecido pela entrega em campo, o lateral ganhou dos torcedores o apelido de “Deus da raça”. Em votação organizada pelo jornal Bem Paraná, ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo da chamada Era Clássica do Athletico, entre 1924 e 1994.

Ídolo em três jogos

A identificação com a torcida veio rápido. Segundo o site Furacão.com, especializado na história do clube, Julio desembarcou na Baixada sem grandes expectativas, apenas em busca de uma nova chance na carreira, e precisou de só três partidas para cair nas graças dos atleticanos. No Athletico, chegou a atuar na lateral-direita, sua posição de origem, antes de se firmar do lado esquerdo.

Leia mais: Philippe Coutinho sinaliza desejo de renovar com o Santos



Na campanha do título de 1970, o lateral foi titular em jogos importantes, como a goleada por 4 a 1 sobre o Seleto, em Paranaguá, partida em que atuou os 90 minutos. Na campanha do título de 1970, o lateral foi titular em jogos importantes, como a goleada por 4 a 1 sobre o Seleto, em Paranaguá, partida em que atuou os 90 minutos.

Gesto de amor ao clube

A ligação de Julio com o Athletico foi além dos gramados. Segundo o próprio clube, ao fim de seu primeiro contrato, o lateral manifestou o desejo de continuar no Furacão e, para tornar isso possível, doou o próprio passe ao Rubro-Negro.



Depois de chegar a Curitiba, Julio nunca mais deixou a cidade. Após encerrar a carreira, trabalhou na Copel, a companhia de energia do Paraná, e formou uma família de atleticanos.



Início na Ponte Preta

Natural de São Paulo, Julio teve um começo de carreira difícil. Jogou por anos na várzea paulistana como lateral-direito, até receber a primeira chance como profissional na Ponte Preta, em 1963. Depois, defendeu o Nacional, da capital paulista, onde ficou até 1969.



Chegou ao Athletico em busca de recomeço, depois de se recuperar de uma lesão complicada. No Furacão, foi improvisado na lateral-esquerda, posição em que se consagrou e entrou para a seleção dos melhores jogadores da história do clube.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato