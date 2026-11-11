Gianni Infantino, atual presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP
"A Fifa está sofrendo", avaliou. "Atualmente, ela (a entidade) é dirigida por uma pessoa que se deixou cegar", complementou o ex-dirigente.
Mas as críticas não ficaram somente nisso. O polêmico Prêmio da Paz foi classificado como uma situação "constrangedora". Blatter disse não ter compreendido a iniciativa pela escolha por Donald Trump como o escolhido. "Infantino concede um Prêmio da Paz a alguém que, pouco tempo depois, inicia uma guerra contra o Irã. Isso é uma loucura".
Por fim, o ex-presidente da Fifa acusou Infantino de usar o dinheiro da Fifa para garantir o apoio das federações nacionais à sua própria reeleição. "Ele é um ditador. Pessoas dentro da Fifa me dizem que ninguém pode subir no elevador com ele. É intocável".
Blatter renunciou à chefia da Fifa em 2015, em meio a acusações de corrupção - incluindo a de ter tentado comprar votos para sua presidência, cargo que ocupava desde 1998. Ele acabou sendo absolvido em dois julgamentos, embora tenha sido suspenso pelo Comitê de Ética da Fifa. Ainda assim, afirmou não ter "nenhum arrependimento" do período em que esteve à frente da instituição.
Infantino tem concorrente na Fifa
"Acredito que é importante que a sinceridade, a integridade e os elevados padrões éticos, que o futebol japonês valoriza e cultiva há muito tempo, sejam transmitidos claramente à comunidade futebolística mundial", afirmou.
"(Quero) compartilhar esses princípios com o mundo e contribuir para um futuro melhor para o futebol", acrescentou, referindo-se ao seu objetivo. Presidente da JFA de 2016 a 2024, o dirigente pretende se apoiar na "experiência adquirida ao longo dos anos".
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