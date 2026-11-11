América do México anunciou Raphael Veiga - Divulgação / América do México

América do México anunciou Raphael VeigaDivulgação / América do México

Publicado 11/11/2026 17:36 | Atualizado 11/11/2026 18:02

Santos para a próxima temporada. Segundo o jornalista Felipe Silva, da ESPN, o meia agrada muito à diretoria santista e é monitorado pelo Peixe para 2027. O cenário, no entanto, é favorável ao Palmeiras. Emprestado ao América, do México, até o fim desta temporada, ele não deve permanecer no clube mexicano, e a tendência é que retorne ao Alviverde, com quem tem contrato. Raphael Veiga entrou no radar dopara a próxima temporada. Segundo o jornalista Felipe Silva, da ESPN, o meia agrada muito à diretoria santista e é monitorado pelo Peixe para 2027. O cenário, no entanto, é favorável ao Palmeiras. Emprestado ao América, do México, até o fim desta temporada, ele não deve permanecer no clube mexicano, e a tendência é que retorne ao Alviverde, com quem tem contrato.

Leia mais: Ex-meia do Flamengo, Djalminha explica 'diferencial' de Arrascaeta



inda de acordo com o jornalista, o técnico Abel Ferreira e a diretoria palmeirense gostam do jogador, que deve ser aproveitado pelo clube no ano que vem. Raphael Veiga tem uma longa história no Palmeiras, marcada por muitos títulos e gols. A queda de desempenho no ano passado, porém, dificultou a permanência em 2026.

inda de acordo com o jornalista, o técnico Abel Ferreira e a diretoria palmeirense gostam do jogador, que deve ser aproveitado pelo clube no ano que vem. Raphael Veiga tem uma longa história no Palmeiras, marcada por muitos títulos e gols. A queda de desempenho no ano passado, porém, dificultou a permanência em 2026.

Fim do empréstimo

Veiga foi emprestado ao América em fevereiro, em um acordo válido até 31 de dezembro de 2026. O contrato prevê uma opção de compra em torno de 6 milhões de dólares, mas o clube mexicano já indicou que dificilmente vai exercê-la. Recentemente, o presidente do América admitiu publicamente a dificuldade de manter o meia e afirmou que a negociação não é barata.

Leia mais: Botafogo recebe proposta de R$ 11 milhões por atacante



Antes de ser emprestado, o meia renovou o vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2028. Atualmente, Veiga se recupera de uma lesão no ombro e faz tratamento na Academia de Futebol, centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo. Na temporada atual do futebol mexicano, iniciada no meio do ano, o meia disputou 11 partidas pelo América, com um gol e quatro assistências.

Antes de ser emprestado, o meia renovou o vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2028. Atualmente, Veiga se recupera de uma lesão no ombro e faz tratamento na Academia de Futebol, centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo. Na temporada atual do futebol mexicano, iniciada no meio do ano, o meia disputou 11 partidas pelo América, com um gol e quatro assistências.

Ídolo do Verdão

Aos 31 anos, Raphael Veiga é um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras. Revelado pelo Coritiba, o meia chegou ao Alviverde em 2017 e se tornou o maior artilheiro do clube no século, com 109 gols. Também é o jogador com mais finais disputadas e mais gols em decisões pela equipe paulista.

Leia mais: Martinelli treina com bola e evolui em recuperação de lesão no joelho



Pelo Palmeiras, conquistou títulos importantes, como duas Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e virou referência em jogos grandes, com a fama de decidir finais. Pelo Palmeiras, conquistou títulos importantes, como duas Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e virou referência em jogos grandes, com a fama de decidir finais.

Passagem pelo México

Antes de ser negociado, Veiga disputou apenas três partidas pelo Palmeiras em 2026, todas pelo Campeonato Paulista. No acordo de empréstimo, o América assumiu 100% do salário do jogador. Somando a reta final da temporada 2025/26 e o início da atual, o meia ultrapassou a marca de 25 jogos pelo clube mexicano, com quatro gols. Em setembro, a imprensa mexicana chegou a noticiar que o América cogitava a compra definitiva, mas o clube recuou por causa do valor.

Santos na briga



O interesse do Santos reforça o plano do clube de qualificar o elenco para 2027. Mesmo com a tendência de retorno ao Palmeiras, o Peixe segue acompanhando a situação do meia, que pode virar uma oportunidade caso não seja aproveitado pelo Verdão.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza