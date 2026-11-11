Jucilei defendeu o Corinthians entre 2009 e 2011 - Djalma Vassão/Gazeta Press

Jucilei defendeu o Corinthians entre 2009 e 2011Djalma Vassão/Gazeta Press

Publicado 11/11/2026 19:50 | Atualizado 11/11/2026 19:50

Corinthians, São Paulo e Seleção Brasileira perdeu R$ 32,2 milhões em uma pirâmide financeira e, desde então, tenta recuperar a fortuna na Justiça.

O ex-volante Jucilei vive longe dos holofotes desde que foi vítima de um dos maiores golpes financeiros envolvendo criptomoedas no país. Segundo o ge, o ex-jogador de, São Paulo e Seleção Brasileira perdeu R$ 32,2 milhões em uma pirâmide financeira e, desde então, tenta recuperar a fortuna na Justiça.

De acordo com pessoas próximas ouvidas pela reportagem, o golpe mudou o comportamento do ex-atleta. Jucilei passou a evitar entrevistas, restringiu o círculo de amizades e ficou mais desconfiado.

Investimento de R$ 32 milhões

O ex-volante aplicou os R$ 32,2 milhões em 2021, incluindo o dinheiro obtido com a venda de um imóvel. A empresa responsável pelo esquema chegou a reconhecer uma dívida de R$ 29 milhões com o ex-jogador, mas, até agora, ele não recebeu nenhum valor. Com juros e outras correções, a cobrança pode ultrapassar R$ 100 milhões.Esquema bilionário

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O golpe foi comandado pelo homem conhecido como “Sheik dos Bitcoins”. Segundo a Polícia Federal, o esquema movimentou mais de R$ 4 bilhões e fez cerca de 30 mil vítimas, atraídas pela promessa de rendimentos de até 2,8% ao dia, muito acima de qualquer aplicação do mercado. O líder da pirâmide foi condenado a mais de 56 anos de prisão. O golpe foi comandado pelo homem conhecido como “Sheik dos Bitcoins”. Segundo a Polícia Federal, o esquema movimentou mais de R$ 4 bilhões e fez cerca de 30 mil vítimas, atraídas pela promessa de rendimentos de até 2,8% ao dia, muito acima de qualquer aplicação do mercado. O líder da pirâmide foi condenado a mais de 56 anos de prisão.

Processado por ex-jogador da NBA

Além de tentar reaver o próprio dinheiro, Jucilei também enfrenta uma ação judicial. O ex-jogador de basquete Lucas Bebê, que atuou na NBA, processa o ex-volante e o acusa de tê-lo apresentado ao negócio e induzido a investir. Lucas afirma ter perdido R$ 2,5 milhões no esquema. O processo segue sem acordo entre as partes.



Carreira pensada no futuro

Ao longo da carreira, Jucilei optou por jogar em mercados conhecidos pelos altos salários, como Rússia, China e Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de garantir a segurança financeira da família. Revelado para o futebol nacional pelo Corinthians, o volante ganhou destaque a ponto de ser convocado para a Seleção Brasileira, antes de seguir para o exterior. Depois, voltou ao Brasil para defender o São Paulo.

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Apesar do prejuízo milionário, o ex-jogador ainda mantém um padrão de vida acima da média, segundo a reportagem. Apesar do prejuízo milionário, o ex-jogador ainda mantém um padrão de vida acima da média, segundo a reportagem.

Alerta para atletas



O caso de Jucilei se soma ao de outros atletas brasileiros que perderam dinheiro em promessas de lucro rápido com criptomoedas. Pirâmides financeiras costumam se sustentar com o dinheiro de novos investidores, até que a entrada de recursos diminui e o esquema desmorona, deixando a maioria das vítimas no prejuízo.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza