Mbappé é o camisa 10 e um dos destaques da França - Divulgação / Seleção francesa

Mbappé é o camisa 10 e um dos destaques da FrançaDivulgação / Seleção francesa

Publicado 11/11/2026 21:52

O capitão e astro da seleção francesa, Kylian Mbappé, está fora da partida da Liga das Nações da Uefa contra a Itália, que será disputada nesta quinta-feira (12), em Milão, devido a um desconforto na região posterior da coxa. Antes, a comissão técnica já havia anunciado o meio-campista Aurélien Tchouaméni, também do Real Madrid, como desfalque

Leia mais: Jogador de 22 anos morre vítima de parada cardíaca em treino na França



A informação foi anunciada nesta quarta (11) por Zinedine Zidane, técnico dos "Bleus".



"Ele vai desfalcar a equipe amanhã. Sentiu uma pequena dor e não vamos correr risco algum. É lamentável perder jogadores, mas faz parte do jogo. Espero que não seja nada grave e que possamos contar com ele no domingo [contra a Turquia, em Bordeaux]. É apenas um pequeno desconforto. Acredito que ele terá condições para domingo", avaliou Zidane durante a entrevista coletiva.



Mbappé, que treinou normalmente na segunda-feira, na primeira sessão desta segunda concentração sob o comando de Zidane, não pôde participar do treino da manhã desta quarta-feira realizado no centro de treinamento de Clairefontaine. A informação foi anunciada nesta quarta (11) por Zinedine Zidane, técnico dos "Bleus"."Ele vai desfalcar a equipe amanhã. Sentiu uma pequena dor e não vamos correr risco algum. É lamentável perder jogadores, mas faz parte do jogo. Espero que não seja nada grave e que possamos contar com ele no domingo [contra a Turquia, em Bordeaux]. É apenas um pequeno desconforto. Acredito que ele terá condições para domingo", avaliou Zidane durante a entrevista coletiva.Mbappé, que treinou normalmente na segunda-feira, na primeira sessão desta segunda concentração sob o comando de Zidane, não pôde participar do treino da manhã desta quarta-feira realizado no centro de treinamento de Clairefontaine.

Confira mais: Vitor Reis agradece confiança de Ancelotti na Seleção: ‘Importante’



Para suprir sua ausência no jogo, a comissão técnica da seleção francesa convocou Senny Mayulu, do Paris Saint-Germain, que já estava em Clairefontaine participando de um período de treinos com a seleção sub-21.



O atacante do Real Madrid estava retornando à seleção francesa nesta convocação, após ter ficado de fora das três últimas partidas da equipe devido a lesão.



Autor do gol da vitória na estreia de Zinedine Zidane como técnico dos 'Bleus', em 25 de setembro, na visita à Turquia (1 a 0), pela Liga das Nações, Mbappé, o maior artilheiro da história da seleção francesa (com 67 gols em 107 jogos), precisou deixar o campo logo em seguida devido a dores no joelho esquerdo, sendo depois cortado para as três partidas seguintes. Para suprir sua ausência no jogo, a comissão técnica da seleção francesa convocou Senny Mayulu, do Paris Saint-Germain, que já estava em Clairefontaine participando de um período de treinos com a seleção sub-21.O atacante do Real Madrid estava retornando à seleção francesa nesta convocação, após ter ficado de fora das três últimas partidas da equipe devido a lesão.Autor do gol da vitória na estreia de Zinedine Zidane como técnico dos 'Bleus', em 25 de setembro, na visita à Turquia (1 a 0), pela Liga das Nações, Mbappé, o maior artilheiro da história da seleção francesa (com 67 gols em 107 jogos), precisou deixar o campo logo em seguida devido a dores no joelho esquerdo, sendo depois cortado para as três partidas seguintes.