Pep Guardiola comandou Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City na carreiraAFP
Estados Unidos mira Guardiola para o lugar de Pochettino
Com a iminente saída do treinador argentino para o Manchester United, seleção americana busca substituto e sonha com ex-técnico do City
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Ex-volante se afasta da vida pública após golpe de R$ 32 milhões
Jucilei, ex-Corinthians e Seleção, investiu em pirâmide de criptomoedas do ‘Sheik dos Bitcoins’ e ainda tenta recuperar o dinheiro
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Ex-defensor do Mais Querido apontou Varela 'um pouco à frente' de Royal, e definiu posição que deve ser prioridade na próxima janela
Vasco define valor máximo a pagar por promessa do Goiás
Cruz-maltino enfrenta concorrência de outros times da Série A na corrida pela contratação da joia, mas impôs teto para o investimento
Manchester United se aproxima de acordo com Pochettino
Após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, clube negocia com treinador da seleção dos Estados Unidos e deve demitir Carrick
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Suíço também questionou a decisão do atual mandatário de criar o Prêmio da Paz e concedê-lo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
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