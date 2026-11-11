Pep Guardiola comandou Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City na carreira - AFP

Pep Guardiola comandou Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City na carreiraAFP

Publicado 11/11/2026 20:00

Livre no mercado desde quando deixou o Manchester City, da Inglaterra, em junho deste ano, Pep Guardiola pode voltar aos trabalhos em breve. Com a iminente saída de Maurício Pochettino para o Manchester United , o treinador espanhol entrou na mira da federação americana para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, segundo informações do jornal britânico "The Athletic".

Não é a primeira vez que Pep Guardiola entra na mira dos Estados Unidos. Em 2024, a federação americana fez uma sondagem pelo treinador, mas ele decidiu cumprir o contrato com o Manchester City. Na mesma época, eles também tentaram o alemão Jürgen Klopp, antes de fechar com Maurício Pochettino. O argentino foi contratado para assumir o lugar de Gregg Berhalter.

A federação americana sabe que contratar Pep Guardiola não será uma missão fácil. O treinador espanhol, de 55 anos, deseja aproveitar um período sabático para cuidar da saúde mental. No ano passado, ele passou por problemas pessoais por causa do divórcio com Cristina Serra, após mais de 30 anos juntos. A separação foi motivada pelo desgaste gerado pela dedicação excessiva de Guardiola ao futebol.

Recentemente, Pep Guardiola recusou uma proposta da Itália. Paolo Maldini e Leonardo foram responsáveis pelo convite para o treinador espanhol comandar a reconstrução da tetracampeã mundial, mas não houve acordo. O técnico também recebeu sondagem do Marrocos durante a Copa do Mundo de 2026, mas as conversas também não avançaram.

Pochettino na mira do Manchester United

Em crise após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, o Manchester United considera mudar o comando da equipe e já busca um substituto para Michael Carrick. O clube inglês, porém, não vai demitir o treinador enquanto não definir um outro nome. Os Red Devils já possuem um acordo com Maurício Pochettino, mas precisam pagar a multa rescisória de 10 milhões de dólares (R$ 55 milhões).

Contratado em setembro de 2024, Pochettino comandou os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026. A seleção chegou às oitavas de final, depois de avançar como líder de seu grupo e vencer a Bósnia e Herzegovina na fase eliminatória. O sonho americano terminou com a derrota para a Bélgica por 4 a 1. Mesmo com a eliminação, a avaliação foi satisfatória e ele renovou até 2030.

Já Michael Carrick, por sua vez, assumiu o Manchester United na última temporada após a demissão de Ruben Amorim. Efetivado, conseguiu levar o time ao terceiro lugar do Campeonato Inglês e classificou para a Liga dos Campeões. Porém, o início de temporada em 2026/27 foi ruim. Os Red Devils chegaram a ficar nove jogos sem vencer até superar a Roma, da Itália, de virada, na competição continental.