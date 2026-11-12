Douglas Santos é o lateral-esquerdo da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Douglas Santos é o lateral-esquerdo da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/11/2026 07:55 | Atualizado 12/11/2026 10:04

Em reta final de contrato com o Zenit, da Rússia, Douglas Santos tem o futuro indefinido. O lateral-esquerdo, de 32 anos, tem vínculo até junho de 2027 e ainda não foi procurado para tratar sobre a renovação. Convocado mais uma vez para defender a seleção brasileira, o jogador vive um bom momento e revelou que recebeu uma sondagem do Flamengo para a próxima temporada, segundo o "ge".

"O Flamengo sempre vinha conversando com o meu empresário, perguntando e tal. Minha família e parentes são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: 'E aí? Vai voltar agora mesmo?' Eu falo que deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar", disse.

Alex Sandro e Ayrton Lucas têm contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Titular da posição, Alex Sandro pode disputar a última temporada da carreira. Já Ayrton Lucas, que vem recebendo mais chances sob o comando de Leonardo Jardim, pode ser negociado na próxima janela de transferências, já que há a necessidade do clube vender jogadores para equilibrar as contas no próximo ano.

Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Douglas Santos foi revelado pelo Náutico e teve passagem vitoriosa pelo Atlético-MG entre 2014 e 2016. No clube mineiro, foi campeão da Copa do Brasil de 2014 e do Campeonato Mineiro de 2015. O jogador, que também já passou por Udinese, da Itália, e Hamburgo, da Alemanha, admite a possibilidade de retornar ao Brasil para a reta final da carreira.

"Eu tenho muito carinho pelo Náutico que eu passei, pelo Atlético-MG, os dois anos que eu passei lá foram especiais. Mas o Flamengo é hoje é um dos times que está brigando por todos os títulos. Então, a gente sabe que é uma potencia ali no Brasil. Eu fico feliz de ter esses boatos, porque isso energiza e nos dá motivação para cada vez mais trabalhar forte. Se surgir a oportunidade, posso estar preparado para agarrar elas", afirmou.

Contratado pelo Zenit em 2019, Douglas Santos soma 260 jogos, 10 gols e 36 assistências pelo clube russo. Na temporada 2026/27, já participou de um gol e uma assistência em 16 partidas. O bom desempenho pela equipe russa rendeu a convocação para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O jogador foi elogiado por suas atuações sólidas e trouxe segurança para a posição.

"Faz 10 anos agora que faz que eu estou na Europa. Eu já conversei com outros jogadores que estão 10, 11 ou 12 anos, que já voltaram e falam que bate essa sensação de querer voltar, sabe? E como eu sempre falo, eu entrego minha vida a Deus e deixo ele me levar em seus braços. Minhas filhas sempre falam que querem voltar ao Brasil, minha filha mais velha de 7 anos, mas o tempo é o Deus", finalizou.