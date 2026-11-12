Douglas Santos é o lateral-esquerdo da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Douglas Santos revela sondagem do Flamengo: 'Energiza e motiva'
Lateral-esquerdo da Seleção tem vínculo com o Zenit, da Rússia, até junho de 2027 e já pode assinar pré-contrato com outro clube
Fórmula 1 tem mais dois pilotos confirmados para a temporada de 2027
Racing Bulls mantém dupla de 2026, apesar de rumores de que Nikola Tsolov poderia ganhar uma chance; restam três vagas no grid
Raphinha será o capitão da Seleção no amistoso contra o Japão
Sem Marquinhos à disposição por causa de lesão, técnico Carlo Ancelotti decide seguir a hierarquia e entrega a braçadeira para o camisa 10
Donald Trump revela que convite para presidente do UFC na Casa Branca era 'brincadeira'
Presidente dos EUA confirmou reunião com Dana White, mas negou que exista qualquer intenção de levá-lo para a equipe da Casa Branca
Andrey Santos celebra sequência e sonha em jogar a Copa: 'Confiante'
Volante do Manchester United foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17
Gabriel Fedor Cup movimenta quarta etapa do Estadual de Jiu-Jitsu Desportivo da FJJD-ES
Evento teve como um dos destaques o combate entre o faixa-preta Gabriel Fedor, campeão mundial de Jiu-Jitsu, e o atleta autista Isaac
Ancelotti testa esquema com quatro atacantes para amistosos
Treinador italiano teve o elenco completo pela primeira vez na atividade desta quinta-feira (12), no Estádio Jalan Besar, em Singapura
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