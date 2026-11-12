Carlo Ancelotti (ao centro) em ação durante treino do Brasil, em Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti (ao centro) em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/11/2026 08:30

O técnico Carlo Ancelotti teve todos os jogadores à disposição pela primeira vez durante a atividade desta quinta-feira (12), no Estádio Jalan Besar, em Singapura. Durante o treino da seleção brasileira , o treinador italiano testou a volta da formação com quatro atacantes, com Rayan, Vini Jr, Raphinha e Estevão comandando o ataque, enquanto Andrey Santos e Bruno Guimarães formaram a dupla no meio-campo.

Segundo o "ge", Ancelotti comandou uma atividade ofensiva, sem defensores, com o objetivo de organizar as ações ofensivas. O treinador italiano testou Rayan atuando pelo centro ao lado de Raphinha, atacando os espaços quando a equipe criava jogadas para finalização dentro da área. O atacante do Barcelona deve ser mantido nesta posição, independente do esquema tático escolhido.

Na temporada 2026/27, Raphinha foi escolhido para atuar como "camisa 9" do Barcelona. Após a saída de Lewandowski, o clube catalão não conseguiu contratar um substituto, apesar dos esforços pelo argentino Julián Álvarez. O técnico Hansi Flick, portanto, precisou ser criativo, e improvisou o brasileiro como "falso 9". E deu certo. Até o momento, ele soma 19 gols em 14 jogos, e é o artilheiro do Campeonato Espanhol.

O esquema com quatro atacantes foi utilizado por Ancelotti na Copa do Mundo de 2026 e foi alvo de muitas críticas. Apesar de mais ofensivo, o Brasil teve problemas e ficou exposto defensivamente. No inicio do ciclo para o Mundial de 2030, o treinador italiano testou formações com quatro ou três meio-campistas, buscando mais equilíbrio. Porém, nunca descartou utilizar novamente a formação com quatro atacantes.

O treinador italiano também testou Marlon Gomes, Gabriel Bontempo e João Gomes no meio-campo. O meia do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi testado como primeiro e segundo volante. Na defesa, Ancelotti deve escalar os homens de confiança. Já no gol, a tendência é que o goleiro Pedro Morisco seja o titular, seguindo o rodízio estabelecido pelo preparador Taffarel.

O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O jogo marca o reencontro com os japoneses, que foram os adversários da seleção brasileira no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o time brasileiro venceu e avançou às oitavas de final. Depois, encara Singapura, na terça-feira (17), às 7h, no mesmo local.