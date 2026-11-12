Andrey Santos pode ser titular nos amistosos contra Japão e Singapura - Rafael Ribeiro/CBF

Andrey Santos pode ser titular nos amistosos contra Japão e SingapuraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/11/2026 09:00 | Atualizado 12/11/2026 09:03

Convocado pela segunda vez no ciclo da Copa do Mundo de 2030, Andrey Santos mostrou confiança e sonha em disputar o Mundial com a camisa da seleção brasileira . Depois de ficar fora da lista para o Mundial de 2026, o volante foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália, Índia, Japão e Singapura. O jogador, de 22 anos, celebrou a sequência e sonha em disputar a maior competição de seleções.

"Para ser sincero, me sinto muito confiante. Acho que esta nova trajetória é muito importante para todos e também para mim, porque ainda sou jovem, tenho apenas 22 anos. Quando falamos da Seleção Brasileira, isso é muito importante para mim, porque sempre sonhei com este momento. Estou muito feliz por estar aqui. Claro que preciso fazer o meu trabalho no clube para poder estar aqui", disse.

Andrey Santos vem se destacando por causa da sua versatilidade. Com capacidade para jogar tanto como primeiro volante quanto segundo, o jogador busca se consolidar com o técnico Carlo Ancelotti. Embora seja volante de origem, já se notabilizou pela capacidade ofensiva na campanha em que o Brasil conquistou o Sul-Americano Sub-20 de 2023, quando foi capitão e artilheiro da competição.

"É difícil dizer uma posição, porque me sinto muito à vontade jogando como primeiro volante, mas posso jogar mais à frente. Onde o mister precisar, vou estar sempre fazendo o meu melhor", afirmou.

Revelado pelo Vasco, Andrey Santos estreou no profissional em 2021. O jovem despertou o interesse dos clubes europeus e foi vendido para o Chelsea, da Inglaterra, em 2023, por 18 milhões de libras (cerca de R$ 114 milhões na época). Ao todo, disputou 47 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências, mas não conseguiu se firmar no time titular do clube londrino por causa da concorrência.

Em julho deste ano, o Manchester United desembolsou 48 milhões de libras (cerca de R$ 330 milhões) para contratá-lo para a temporada 2026/27. Andrey Santos chegou com a missão de substituir Casemiro e liderar o processo de reformulação no meio-campo para o futuro. O jogador, de 22 anos, disputou 10 jogos, incluindo participações no Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e Copa da Liga Inglesa.

O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O jogo marca o reencontro com os japoneses, que foram os adversários da seleção brasileira no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o time brasileiro venceu e avançou às oitavas de final. Depois, encara Singapura, na terça-feira (17), às 7h, no mesmo local.