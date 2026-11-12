Andrey Santos pode ser titular nos amistosos contra Japão e SingapuraRafael Ribeiro/CBF
Andrey Santos celebra sequência e sonha em jogar a Copa: 'Confiante'
Volante do Manchester United foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17
Donald Trump revela que convite para presidente do UFC na Casa Branca era 'brincadeira'
Presidente dos EUA confirmou reunião com Dana White, mas negou que exista qualquer intenção de levá-lo para a equipe da Casa Branca
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Gabriel Fedor Cup movimenta quarta etapa do Estadual de Jiu-Jitsu Desportivo da FJJD-ES
Evento teve como um dos destaques o combate entre o faixa-preta Gabriel Fedor, campeão mundial de Jiu-Jitsu, e o atleta autista Isaac
Ancelotti testa esquema com quatro atacantes para amistosos
Treinador italiano teve o elenco completo pela primeira vez na atividade desta quinta-feira (12), no Estádio Jalan Besar, em Singapura
Douglas Santos revela sondagem do Flamengo: 'Energiza e motiva'
Lateral-esquerdo da Seleção tem vínculo com o Zenit, da Rússia, até junho de 2027 e já pode assinar pré-contrato com outro clube
Volante do Flamengo aparece em lista de prioridades do River Plate
Após renovação, jogador tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2029, mas interessa ao clube argentino para a próxima temporada
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