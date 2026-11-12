Raphinha será o capitão da seleção brasileira contra o Japão - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha será o capitão da seleção brasileira contra o JapãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/11/2026 09:30

Raphinha será o capitão da seleção brasileira no amistoso contra o Japão, no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Sem o zagueiro Marquinhos à disposição, o técnico Carlo Ancelotti decidiu seguir a hierarquia indicada na última Data Fifa e passou a braçadeira para o camisa 10. Existe a possibilidade de um rodízio para o jogo contra Singapura, dia 17.

Marquinhos é o capitão da seleção brasileira desde o último ciclo, mas não foi convocado para os amistosos contra Japão e Singapura por causa de uma lesão muscular sofrida durante o jogo do Paris Saint-Germain contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões. Sem ele à disposição, a hierarquia da Seleção segue com Raphinha, Bruno Guimarães, Vini Júnior e Gabriel Magalhães.

Segundo o "ge", a escolha por Raphinha se passa pela postura interna no ambiente da Seleção e também como um reconhecimento pelo papel de capitão que ele exerce no Barcelona. Apesar da recente declaração a respeito da gestão de minutos com a camisa do Brasil para evitar lesões, o jogador foi respaldado pela comissão técnica. Não há sinais de desgaste na relação.



Além disso, a comissão técnica de Carlo Ancelotti valorizou a postura do jogador, que contrariou o Barcelona para defender a seleção brasileira. O atacante pressionou o clube catalão para realizar uma cirurgia de retirada de cisto após o clássico contra o Real Madrid, enquanto os catalães queriam que o procedimento fosse feito durante a Data Fifa para evitar risco de perdê-lo em algum jogo.

O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O jogo marca o reencontro com os japoneses, que foram os adversários da seleção brasileira no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o time brasileiro venceu e avançou às oitavas de final. Depois, encara Singapura, na terça-feira (17), às 7h, no mesmo local.