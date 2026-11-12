Michael Carrick foi demitido do Manchester UnitedDarren Staples / AFP
Manchester United demite Michael Carrick após entrar na zona
Ex-jogador era auxiliar do clube e foi efetivado após o bom desempenho na última temporada, mas não conseguiu repetir os resultados
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Atual ganhador do prêmio Bola de Ouro de melhor jogador da temporada, inglês atingiu marco histórico pela seleção em triunfo sobre a Croácia
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