Michael Carrick foi demitido do Manchester United - Darren Staples / AFP

Michael Carrick foi demitido do Manchester UnitedDarren Staples / AFP

Publicado 12/11/2026 10:30

O Manchester United anunciou nesta quinta-feira (12) a demissão do técnico Michael Carrick. Ex-jogador do clube e profundamente identificado com a torcida, ele não conseguiu repetir os resultados da última temporada e foi demitido após o time terminar uma rodada na zona de rebaixamento — algo que não acontecia há 40 anos. Maurício Pochettino deve ser o provável substituto

Mesmo com Michael Carrick ainda no cargo, a diretoria do Manchester United iniciou os contatos com o argentino Maurício Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos. Após encerrar o jejum de nove jogos sem vitórias com a virada sobre a Roma, da Itália, na Liga dos Campeões, existia a expectativa de que o time virasse a chave na temporada. Mas isso não aconteceu.

O empate diante do Aston Villa por 4 a 4, no Old Trafford, na última rodada, foi decisivo para que a cúpula do United optasse pela troca. O Manchester United chegou a perder por 4 a 2, antes de conseguir dois gols nos acréscimos e evitar um vexame dentro de casa. Sem conseguir dar padrão de jogo à equipe, Michael Carrick obteve apenas três vitórias nos 15 confrontos que o time realizou nesta temporada.

Michael Carrick assumiu o time oficialmente em maio de 2026 após a demissão de Rubén Amorim. O auxiliar levou o clube para o terceiro lugar no Campeonato Inglês e classificou o time para a Liga dos Campeões. Nesta passagem, após 32 partidas, ele conseguiu 15 vitórias, oito empates e nove derrotas. Porém, ele não conseguiu manter o mesmo nível no início da temporada 2026/27.

Manchester United tem interesse em Maurício Pochettino

Contratado em setembro de 2024, Pochettino comandou os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026. A seleção chegou às oitavas de final, depois de avançar como líder de seu grupo e vencer a Bósnia e Herzegovina na fase eliminatória. O sonho americano terminou com a derrota para a Bélgica por 4 a 1. Mesmo com a eliminação, a avaliação foi satisfatória e ele renovou até 2030.

Maurício Pochettino, de 54 anos, tem multa rescisória avaliada em 10 milhões de dólares (R$ 55 milhões). Caso seja contratado, o Manchester United será o quarto clube inglês da carreira do técnico, que já passou por Southampton, Tottenham e Chelsea. Ele também já comandou o Espanyol, da Espanha, e o Paris Saint-Germain, da França, antes da seleção dos Estados Unidos.